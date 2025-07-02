У мережі опублікували фото російського паспорта митрополита УПЦ МП Онуфрія

За матеріалами СБУ 2 липня президент Володимир Зеленський призупинив українське громадянство митрополиту Української православної церкви Московського патріархату Онуфрію. У мережі з'явилися фото російського паспорта митрополита.

Варто зазначити, що документ не втратив своєї чинності. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на свої джерела.

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Що відомо про громадянство Онуфрія

Джерела 24 Каналу кажуть, що дані з російської паспортної системи спростовують заяви УПЦ МП, де переконують, що нібито російського паспорта в Ореста Березовського, митрополита УПЦ МП Онуфрія, немає. Там чітко зазначено, що документ "действителен".

Російський паспорт митрополита Онуфрія / Фото джерел 24 Каналу

Нагадаємо, що 2 липня Володимир Зеленський позбавив Ореста Березовського (митрополита Онуфрія) українського громадянства через наявність російського паспорта, який він отримав добровільно у 2002 році.

СБУ виявила, що Онуфрій підтримував політику російської православної церкви, зокрема патріарха Кирила, і виступав проти незалежності української церкви.

Митрополит УПЦ МП відреагував на такі дії українського глави держави. Онуфрій заявив, що в нього нібито немає будь-яких інших паспортів, окрім українського.