У мережі опублікували фото російського паспорта митрополита УПЦ МП Онуфрія
- Президент України Володимир Зеленський призупинив українське громадянство митрополита УПЦ МП Онуфрія через наявність російського паспорта.
- Митрополит Онуфрій заперечує наявність російського паспорта, але дані з російської паспортної системи підтверджують його існування та чинність.
За матеріалами СБУ 2 липня президент Володимир Зеленський призупинив українське громадянство митрополиту Української православної церкви Московського патріархату Онуфрію. У мережі з'явилися фото російського паспорта митрополита.
Варто зазначити, що документ не втратив своєї чинності. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на свої джерела.
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Що відомо про громадянство Онуфрія
Джерела 24 Каналу кажуть, що дані з російської паспортної системи спростовують заяви УПЦ МП, де переконують, що нібито російського паспорта в Ореста Березовського, митрополита УПЦ МП Онуфрія, немає. Там чітко зазначено, що документ "действителен".
Російський паспорт митрополита Онуфрія / Фото джерел 24 Каналу
Нагадаємо, що 2 липня Володимир Зеленський позбавив Ореста Березовського (митрополита Онуфрія) українського громадянства через наявність російського паспорта, який він отримав добровільно у 2002 році.
СБУ виявила, що Онуфрій підтримував політику російської православної церкви, зокрема патріарха Кирила, і виступав проти незалежності української церкви.
Митрополит УПЦ МП відреагував на такі дії українського глави держави. Онуфрій заявив, що в нього нібито немає будь-яких інших паспортів, окрім українського.