У мережі писали про хакерську атаку на українське телебачення: це виявилося ворожим фейком

Ввечері в понеділок, 30 грудня, в мережі з'явилися повідомлення про нібито хакерську атаку на Національний телемарафон. Ця інформація виявилася ворожим фейком.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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Чи була хакерська атака на українське ТБ

У повідомленнях в мережі йшлося про те, що зловмисники "підмінили" телеконтент на повідомлення про нібито загрозу удару "Орешником".

Як виглядала нібито хакерська атака на українське телебачення / Фото соцмережі

Однак наразі інформація про злам ефірного мовлення не підтверджена – телеканали функціонують належним чином, а жодних скарг від провайдерів чи глядачів не отримано.

Схоже на те, що ворог поширив неправдиву інформацію інтернетом з метою дестабілізувати й залякати українців,

– йдеться в заяві 1+1 Media.

Українців закликали читати верифіковані медіа та не поширювати сумнівну інформацію, адже це грає на руку ворогу.

Журналісти 24 Каналу також перевірили повідомлення про нібито хакерську атаку та не підтверджують інформацію про злам ефірного мовлення.

Нагадаємо, в ніч на 20 грудня відбулася найбільша за останній час кібератака на державні реєстри. Її здійснили росіяни з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури держави. Пізніше стало відомо, що Міністерство юстиції вже відновило роботу трьох ключових нотаріальних реєстрів.