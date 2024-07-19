У мережі пишуть про стрілянину у Львові та затримання нападника на Фаріон: що каже поліція

Мережею шириться відео, на якому поліцейські затримують чоловіка у Львові. Правоохоронці відповіли, чи пов'язала ця подія зі замахом на Ірину Фаріон.

Телеграм-канали також близько 21:45, 19 липня зазначали, що чули стрілянину за адресою Стрийська, 93. Після цього, власне, на місце події приїхала поліція. Були припущення, що інцидент пов'язаний зі стріляниною у Фаріон.

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Затримання на Стрийській не пов'язане з Фаріон

Національна поліція України констатували, що не може підтвердити інформацію від пабліків про стрілянину у Львові. Крім того, затримання невідомого чоловіка не пов'язане зі замахом.

Інформація про стрілянину у Львові не підтверджується. Затримання на відео, що шириться в телеграм-каналах, не пов'язане із нападом на Ірину Фаріон,

– йдеться у повідомленні.

Станом на 22:10 тривають пошуки нападника на мовознавицю та громадську діячку Ірину Фаріон. Правоохоронці повідомляли, що запровадили оперативний план "Перехоплення". Він передбачає перевірку машин на виїздах з міста.

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Додамо, що замах на Ірину Фаріон здійснили 19 липня близько 19:30 на вулиця Масарика. Це Шевченківський район.

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Станом на 22:50 громадська діячка перебуває у критичному стані – глибокій мозковій комі. За словами медиків, вона на штучній вентиляції легень, лікарі продовжують боротись за життя мовознавиця.