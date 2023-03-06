Слава Україні, Герою Слава: у соцмережах влаштували флешмоб після відео з розстрілом військового

Російські військові розстріляли українського воїна, якого взяли в полон. Перед тим, як з ним фізично розправились, він встиг сказати "Слава Україні".

Відео з жорстокою розправою швидко облітає мережу. Українці поширюють воєнний злочин російських окупантів, щоб про нього дізнався увесь світ. Про це пише 24 Канал.

Дивіться також Його останні слова були "Слава Україні": окупанти розстріляли українського військовополоненого

Українці влаштували флешмоб

Відео зі злочином російських окупантів, яке неможливо дивитися спокійно, швидко поширюється у мережі попри "чутливий контент".

Росіяни вбивали нас за "Слава Україні" століття тому, і роблять це досі. Це фактично черговий доказ того, що російські загарбники хочуть знищити українців та все українське.

За час повномасштабного вторгнення український народ пережив багато болю. І цинізму та жорстокості російських військових вже ніхто не дивується. Проте ми повинні розповідати світу правду. Для того, щоб показати світу черговий злочин росіян та підтримати загиблого Воїна, у мережі розпочався флешмоб "Слава Україні". До нього долучаються політики, відомі люди й цивільні українці, які тримають інформаційне поле.

До флешмобу долучилось і Командування Об'єднаних Сил ЗСУ. Військові пообіцяли, що обов'язково помстяться за його смерть.



Скриншот з офіційного телеграм-каналу Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Також українці закликають одне одного продовжувати поширювати відео, щоб якомога більше західних партнерів дізналися про цей злочин окупантів. Зокрема інфлюенсер Ігор Лаченков написав про те, що сталося англійською мовою. До нього долучились низка українських ЗМІ. Це допомогло, про злочин російських загарбників вже починають писати іноземці та західні видання:

Подробиці кривавого злочину росіян

Російські військові розстріляли беззбройного українського військового, який не проявляв агресії. Відео цього злочину оприлюднили в мережі. Воно відрізняється особливою жорстокістю. На ньому видно, як кулі летять в нашого бійця, якого окупанти схопили в полон. Він курив останню цигарку у своєму житті. Останніми його словами стали "Слава Україні".

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак написав, що вбивство людини, яка потрапила в полон – приклад національної нікчемності росіян та їхньої слабкості. І запевнив, що за кожен такий воєнний злочин буде розплата.

Омбудсман Дмитро Лубінець наголосив, що розстріл українського військовослужбовця, який потрапив у полон, — це порушення Женевських конвенцій. Він вже відправив це відео міжнародним партнерам та колегам-омбудсманам з різних країн світу як підтвердження чергового воєнного злочину Росії.

Ігор Лачен та Сергій Стерненко закликають поширювати відео у твітері та соціальних мережах, щоб це побачило якомога більше людей.

приносить співчуття рідним та близьким вбитого героя та всім, хто втратив рідних у війні. Очікуємо на Міжнародний військовий трибунал для кожного воєнного злочинця. Слава Україні!