У мережі показали момент вчорашнього вибуху в харківському парку Горького: моторошні кадри

Російські окупанти 3 травня обстріляли парк Горького та стадіон "Динамо" у Харкові. Там прогриміли потужні вибухи.

Вибух сколихнув парк о 13:13. У мережі оприлюднили відео з камер спостереження.

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Що відомо про удар по парку

Вибухнуло одразу біля дитячого майданчика, поруч були лавочки та місця для відпочинку людей. Знищено 2 атракціони. Мер міста Ігор Терехов розповідав, що в цей час комунальники приводили парк в порядок після попередніх бомбардувань.

Крім того, у той день росіяни обстріляли ще й стадіон "Динамо". У поліції Харківщини зауважували, що російські війська б'ють "тільки по військовим об'єктам", тож тепер ми знаємо, чим насправді були дитячі атракціони та футбольне поле".

Попередні обстріли Харкова

Окупанти щодня обстрілюють цивільну інфраструктуру Харкова. Гинуть мирні жителі. 3 травня росіяни вдарили по фабриці. Вона не працювала на період воєнного стану. Однак там все одно був 46-річний працівник. Він загинув, будівлі зазнали серйозних руйнувань.

Днем раніше, 2 травня загарбники завдали по Харкову 2 удари із реактивних систем залпового вогню та здійснили один артилерійський обстріл. Також були пошкоджені цивільні об’єкти на Північній Салтівці. Двоє людей зазнали поранення.

1 травня окупанти здійснили 5 артилерійських обстрілів Харкова. На жаль, загинуло троє людей, ще 8 мирних мешканців міста були поранені.

У місті змінили час комендантської години

Так, у Харкові з 2 травня змінили час комендантської години. Тепер вона розпочинатиметься о 21:00 і триватиме до 06:00. На вулиці в цей час людям виходити в жодному разі не можна.

Влада міста наполегливо рекомендує дотримуватись правил безпеки під час повітряної тривоги. Наприклад, 3 травня жителів Харкова просили до кінця дня перебувати в укриттях.

Крім того, росіяни активно обстрілюють область. Особливо напружена ситуація на Ізюмському напрямку.

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