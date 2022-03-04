У мережі показали наслідки ворожих обстрілів Коростеня на Житомирщині: моторошні кадри
4 березня 2022 , 16:42Читать новость на русском
Джерело:"Коростень Офіційний Інформаційний"
Російські окупанти кілька днів атакували Коростень на Житомирщині. Але українські військові дали гідну відсіч загарбникам, зупинивши їхній наступ.
Напередодні в Генштабі ЗСУ повідомили, що рашисти зупинили свій наступ на Коростень. Однак небезпека не вщухла, а саме місто вже зазнало значних руйнувань.
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Місцева влада оприлюднила фото розбомблених вулиць колись мирного населеного пункту. На ці фото важко дивитися без сліз… Російські загарбники обов'язково поплатяться за скоєне.
Руїни у Коростені / Фото "Коростень. Офіційний Інформаційний"
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