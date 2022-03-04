У мережі показали наслідки ворожих обстрілів Коростеня на Житомирщині: моторошні кадри

Російські окупанти кілька днів атакували Коростень на Житомирщині. Але українські військові дали гідну відсіч загарбникам, зупинивши їхній наступ.

Напередодні в Генштабі ЗСУ повідомили, що рашисти зупинили свій наступ на Коростень. Однак небезпека не вщухла, а саме місто вже зазнало значних руйнувань.

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Місцева влада оприлюднила фото розбомблених вулиць колись мирного населеного пункту. На ці фото важко дивитися без сліз… Російські загарбники обов'язково поплатяться за скоєне.

Руїни у Коростені / Фото "Коростень. Офіційний Інформаційний"

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