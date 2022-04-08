У мережі показали перші хвилини на вокзалі Краматорська після ракетного удару – моторошне відео

8 квітня окупанти нещадно обстріляли вокзал Краматорська, де зібралися люди для евакуації з області. Перші хвилини постраждалого вокзалу вдалося зняти кореспонденту місцевого видання, який фільмував евакуацію цивільних.

Кореспондент "Донеччина ТБ" Олексій Меркулов зафільмував жахливі наслідки обстрілу у перші хвилини після падіння "Точки-У" на мирних мешканців Краматорська.

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За словами голови Донецької ОВА Павла Кириленка, на місці загинуло 38 людей. Цифра вже зросла – від обстрілів загинуло 50 мирних мешканців, серед них – 5 дітей.

Звертаємо увагу, що кадри з репортажу можуть бути неприйнятними для вразливих людей.

Показали кадри перших хвилин Краматорського вокзалу після обстрілу

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