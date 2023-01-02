Повністю розбиті місця базування росіян: як виглядає Кінбурнська коса з супутника

У мережі показали супутникові знімки Кінбурнської коси, зроблені в останній день 2022 року. Там видно наслідки атак наших військових по ворогу.

Незалежний військовий оглядач Деф Мон пояснив, що порівняв фото від 31 грудня 2022 з кадрами за квітень цього ж року. Там видно суттєву різницю.

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Що змінилось на Кінбурнській косі

Супутникові знімки Кінбурнського півострова. Верхнє зображення зроблено вчора (31 грудня 2022 року – 24 канал), і на ньому видно певні руйнування вздовж берега. Нижнє зображення є еталонним зображенням з квітня,

– заявив Мон.

Оглядач показав фотографію, на якій чітко видно зруйновані Збройними Силами України будівель станом на кінець грудня 2022 року. Саме в них базувались росіяни на Кінбурнській косі.



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Варто зауважити, що на кадрах видно руйнування на захід від села Покровське (Покровські хутори) та на північ від парку Римби.

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