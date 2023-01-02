Повністю розбиті місця базування росіян: як виглядає Кінбурнська коса з супутника
Джерело:Деф Мон
У мережі показали супутникові знімки Кінбурнської коси, зроблені в останній день 2022 року. Там видно наслідки атак наших військових по ворогу.
Незалежний військовий оглядач Деф Мон пояснив, що порівняв фото від 31 грудня 2022 з кадрами за квітень цього ж року. Там видно суттєву різницю.
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Що змінилось на Кінбурнській косі
Супутникові знімки Кінбурнського півострова. Верхнє зображення зроблено вчора (31 грудня 2022 року – 24 канал), і на ньому видно певні руйнування вздовж берега. Нижнє зображення є еталонним зображенням з квітня,
– заявив Мон.
Оглядач показав фотографію, на якій чітко видно зруйновані Збройними Силами України будівель станом на кінець грудня 2022 року. Саме в них базувались росіяни на Кінбурнській косі.
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Варто зауважити, що на кадрах видно руйнування на захід від села Покровське (Покровські хутори) та на північ від парку Римби.
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Що відомо про ситуацію на Кінбурнській косі
- Кінбурнська коса займає крайню північно-західну частину Кінбурнського півострова між Чорним морем та Дніпровсько-Бузьким лиманом. Саме вона є наразі єдиною окупованою росіянами частиною Миколаївської області. Це не дозволяє українській владі заявити про звільнення Миколаївщини.
- Саме на косі "замикаються" виходи із портів деокупованого Херсону та Миколаєва. Ба більше, контроль над нею дозволяє росіянам стріляти по Очакову та портопункту.
- 25 грудня 2022 року речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що для деокупації Кінбурнської коси потрібні ще деякі зусилля. Збройні Сили України працюють над цим.
- Саме тому, за словами Гуменюк, найближчим часом слід очікувати на звільнення коси від російських загарбників.