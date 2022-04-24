У мережі показали точне місце затоплення крейсера "Москва"

Показали місце, де лежить затоплений російський крейсер "Москва". Раніше ЗСУ підбили його ракетами "Нептун".

Знімок зробив радарний супутник однієї з країн НАТО. Його оприлюднив заступник глави МВС Антон Геращенко.

До речі Як палала і тонула "Москва": з'явилося видовищне відео

Як знайшли місце затоплення

Точне місце виявили супутником на основі аналізу забруднення моря поверхнево активними речовинами – паливом та оліями. Ними вкрита поверхня моря над місцем аварії. За словами Геращенка, космічний радар дозволяє навіть розглянути силует крейсера.

Ви бачите реальне місце, де спочиває об'єкт культурної спадщини України, свідчення перемог наших інженерів та військових – крейсер "Москва",

– зазначив чиновник.

Він додав, що після нашої перемоги ця точка стане місцем паломництва дайверів з усього світу.

Дивіться також – Крейсер "Москва" став №2064 української підводної спадщини: