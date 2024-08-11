У мережі показали, як в селі Гуєво на Курщині підняли прапор України

11 серпня у мережі з'явилося відео, на якому у селі Гуєво знімають російський триколор і вішають прапор України. Раніше так звані "воєнкори" заявляли, що населений пункт перейшов під контроль нібито ЗСУ.

Геолокаційні кадри за 10 серпня свідчили, що українські війська утримують позиції на південь від Суджі поблизу Мелового та Гуєво. А російські військові блогери заявляли, що ЗСУ нібито надалі здійснюють операції на південь від Суджі вздовж лінії Горналь-Гуєво-Плехово.

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Кремль втратив контроль над Гуєво

І ось 11 серпня у мережі з'явилося відео, на якому військові замінюють російський прапор у селищі на український.

Замість російський прапор український стяг: дивіться відео

Гуєво – це населений пункт у Суджанському районі Курської області. Село розташоване на річці Псел та її притоці Гуйва, за 3,5 кілометрів від російсько-українського кордону, за 96 кілометрів на південний захід від Курська, за 10,5 кілометрів на південь від районного центру – міста Суджа.

Де розташоване село Гуєво / Скриншот

До слова, російські ЗМІ напередодні хизувалися тим, що вивезли 76 тисяч людей з прикордонних районів Курщини. Тим часом місцеві скаржилися про те, що ніхто їх насправді не евакуює. Зокрема, у мережі з'явилося відео, на якому мешканці того самого Гуєво скаржаться, що ніхто не проводить їх евакуацію.