24 Канал Новини України
14 квітня, 02:33
Як зараз виглядають Бахмут, Мар'їнка, Авдіївка: моторошні фото

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • Росія знищила українські міста на окупованих територіях, залишивши від них тільки назви.
  • Центр стратегічних комунікацій оприлюднив моторошні фото з Google Earth, які демонструють масштабні руйнування в Часовому Ярі, Бахмуті, Авдіївці та інших містах.

Росія нищить українські міста на окупованих територіях. На жаль, від багатьох міст залишилися самі назви.

Страшні кадри показали у Центрі стратегічних комунікацій. Там виклали світлини з Google Earth. 

Як виглядають Часів Яр, Бахмут, Авдіївка? 

Там, де колись були ряди будівель, – тепер пустка. Росіяни зруйнували все до фундаменту. 

Не "звільнення", а масштабні руйнування. Ось так насправді виглядає "русский мир". Міста, які Росія не змогла захопити, вона просто знищила, 
– написали в Центрі стратегічних комунікацій. 

Українські міста, зруйновані Росією / Фото Google Earth 

 

Довідка. Google Earth – програма компанії Google, яка відображає віртуальний глобус. В рамках цього проєкту в мережу Інтернет було викладено аерофотознімки та супутникові знімки більшої частини Землі. 

Іноді гуглкарти – єдиний зв'язок з минулим

Українці, які народилися на нині окупованих Росією територіях, час від часу "блукають" гуглкартами, пригадуючи рідні вулиці.

Або навіть знаходячи там себе – із часів до війни.

Що зараз відбувається на окупованих територіях? 

Днями блогер Денис Казанський показав відео щасливого окупанта з Авдіївки. Молодий хлопець заявив, що "раніше Бог покинув це місто, але тепер повертається, тому природа розпускається". Про людей, чиїм подвір'ям ходить, він сказав: "перейшли на бік України та звалили звідси конкретно". 

Донецький бойовик розкритикував Путіна 

  • Один з ватажків окупантів на Донбасі, Павло Губарєв, дав інтерв'ю на 4 години. У ньому визнав, що без російської армії бойовики не змогли би втримати владу на Донбасі. А про руйнування росіянами українських міст висловився так: "Такий вигляд мають усі війни". Водночас Путіна він назвав випадковою людиною у владі.

  • До слова, 12 квітня 2014 року в Слов'янськ увійшла озброєна група під керівництвом Ігоря Гіркіна. Вона встановила контроль над містом, після чого Україна оголосила про початок антитерористичної операції (АТО).