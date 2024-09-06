Росіяни, ймовірно, розстріляли українського полоненого: Лубінець відреагував на злочин

Російські загарбники вкотре вчинили воєнний злочин і, ймовірно, розстріляли українського полоненого. Дмитро Лубінець вже відреагував на звірства ворога.

Моторошні кадри з розстрілом військового з'явилися у мережі вдень 6 вересня. Доказ чергового злочину росіян підтвердив проєкт "Хочу жить".

До теми Загинули 62 бійці: Офіс генпрокурора розпочав розслідування 28 розстрілів українських полонених

Лубінець про черговий злочин росіян

Омбудсмен Дмитро Лубінець відреагував на черговий злочин росіян. Він повідомив, що 6 вересня у мережі з'явилося відео, на якому окупанти розстрілюють, ймовірно, українського військовополоненого.

Лубінець наголосив, що розстріл росіянами українського військовополоненого – це грубе порушення Женевських конвенцій. Омбудсмен вже звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, адже міжнародні організації зобов'язані змусити Росію дотримуватися норм міжнародно гуманітарного права й фіксувати кожне порушення.

Країна, яка бере у полон, має гарантувати збереження життя військовополоненим та відповідає за поводження з ними. Кожен такий розстріл потребує належного розслідування, а міжнародна спільнота не має мовчати на системні злочини окупантів,

– наголосив Лубінець.

Уповноважений з прав людини додав, що ця війна – гібридна, й Росія навмисно розстрілює українських військовополонених і поширює такі відео в мережі. У такий спосіб ворог намагається залякати українців. Однак Лубінець наголошує, що такими діями окупанти лише показують своє істинне обличчя – обличчя терориста та вбивці.

Однак, не завжди треба довіряти інформації, яку поширюють у мережі. Саме тому Лубінець закликає перевіряти інформацію, а також дотримуватися інформаційної гігієни.

До слова, речник МЗС України Георгій Тихий також відреагував на жахливі кадри з мережі й закликав світову спільноту рішуче засудити черговий воєнний злочин окупаційної армії Росії.

Ми закликаємо всі держави та міжнародні організації рішуче засудити систематичні вбивства та катування Росією українських військовополонених. Необхідно консолідувати всі зусилля для втілення положень Формули миру Президента Зеленського, які вимагають повернення всіх незаконно утримуваних осіб,

– наголосив речник.

Офіс генпрокурора розслідує розстріли 28 українських полонених

Офіс генпрокурора розслідує 28 розстрілів українських військових із боку росіян. Загалом, від початку повномасштабної війни російські загарбники стратили 62 бійців.

Крім того, днями у мережі з'явилися чергові кадри воєнних злочинів. На них видно, що троє українських військових виходять з піднятими руками. Росіяни поклали полонених обличчям униз, а потім – розстріляли у спину. Жорстокі кадри опублікував канал CNN, журналісти стверджують, що ці події відбулися на Торецькому напрямку.

Генпрокурор Андрій Костін наголосив, що окупанти постійно скоюють такі злочини. На жаль, інколи розстріли полонених незаслужено непоміченими та не розслідуються.