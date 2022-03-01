У мережі показали жахливі наслідки ракетного обстрілу в Білій Церкві: моторошне відео

Окупанти обстріляли будинки мирних мешканців у Білій Церкві на Київщині. В мережі показали наслідки потужного авіаудару.

На відео помітно, що після влучення снаряду будинок у Білій Церкві загорівся.

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За словами мешканця Білої церкви, від удару побивало вікна в будинку, інший будинок – загорівся. Люди стверджують, що це був ракетний удар. Наразі немає інформації про постраждалих від обстрілів.

Жителів Білої Церкви просять не покидати укриття, адже будь-якої миті може прилетіти ще один снаряд.



Додамо, що у столиці знову чутно звуки вибухи, зокрема на Русанова, у Вишневому, на Куренівці, у Боярці та в Жулянах. Влада просить киян не полишати укриттів до офіційного відбою повітряної тривоги в столиці.

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