У мережі поширюють фейкове відео з нібито палаючою ЧАЕС: це кадр із серіалу

Мережею шириться відео із нібито пожежею на Чорнобильській атомній електростанції. Однак насправді це – кадри із серіалу "Чорнобиль".

Російські окупанти цинічно захопили Чорнобильську АЕС 24 лютого, однак жодних обстрілів по цьому об'єкту вони не вели. Водночас на станції досі залишаються працівники, які, будучи фактично у полоні, продовжують виконувати свою роботу.

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Уже 25 лютого у різних месенджерах та соцмережах почали поширювати відео про начебто пожежу на ЧАЕС. Скриншот із відповідним фейком опублікував голова громадської ради Держагентства України з управління зоною відчуження Олександр Сирота. Він закликав українців бути уважними та не вестися на дезінформацію.`

Фейкове відео про ЧАЕС / Скриншот Aleksandr Sirota

Насправді ж це відео є фрагментом популярного серіалу "Чорнобиль" від НВО.

Кадри з серіалу "Чорнобиль" видають за реальні події / Скриншот з HBO

Переконатися у цьому можна переглянувши трейлер серіалу:

Текст публікації Олександра Сироти

Інформація – це зброя. Інформація про Чорнобиль – це зброя масового ураження. Якісь діячі поширюють мережею відео, нібито з палаючою ЧАЕС.



Насправді – з фрагментом серіалу НВО "Чорнобиль". Не ведіться на фейки. Будьте уважні. Тримаймося.

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