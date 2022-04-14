У мережі ширять відео "спалення "Москви": чому це не має жодного стосунку до крейсера

Російський крейсер "Москва" був підбитий українськими ракетами "Нептун". Однак відео влучання ракети у корабель, який масово щириться просторами інтернету, до цього випадку відношення не має.

Українські війська завдали ракетного удару по "Москві" ввечері 13 березня. Спочатку військові не підтверджували свою причетність до "проблем" російського крейсера, як і не спростовували її. Та згодом таки офіційно оголосили що це справа рук наших захисників.

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Натомість росіяни спочатку все заперечували, згодом заявили лише про пожежу. Та в кінці довелося зізнатися, що в корабля таки виникли значні ушкодження.

В мережі після цього почали масово поширювати відео, на якому ракета влучає у корабель в морі. І переконувати, що це саме влучання у "Москву". Але це не так.

На відео – день, і на морі штиль. У той час як ракетний удар по "Москві" було завдано ввечері, а на морі був шторм (саме через це інші російські кораблі не могли вчасно підійти на допомогу "Москві").

Відео, яке поширюють – це випробування норвезької ракети Naval Strike Missile (момент влучання – на 40-й секунді).

До слова, Володимир Зеленський вже звертався, щоб такі ракети теж надали Україні.

Відео випробування ракети Naval Strike Missile, яке видають за влучання в крейсер "Москва"