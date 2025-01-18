У мережі заявили, що росіяни нібито зайшли в Покровськ: в ОСУВ "Хортиця" відреагували

У мережі з’явилася інформація, що росіяни нібито зайшли в Покровськ і вже є нібито присутніми в місті. В оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" спростували ці чутки.

За словами військових, оперативна обстановка на Покровському напрямку залишається найскладнішою на лінії зіткнення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

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Що кажуть військові про ситуацію у Покровську та навколо міста

В ОСУВ Хортиця зауважили, що на підступах до агломерації тривають запеклі бої тривають. Сили оборони протистоять намаганням противника реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ.

Деякими медіа та в соціальних мережах розповсюджується інформація щодо присутності противника у Покровську. Така інформація не відповідає дійсності,

– наголосили в оперативному командуванні.

Військові додали, що через офіційні інформаційні канали перевірена та виважена інформація про бойові дії та оперативну ситуацію на кожному напрямку фронту постійно уточнюється та надається для інформування суспільства. Будь-яка емоційна інтерпретація такої інформації та поширення повідомлень, які тим чи іншим чином можуть заохотити противника до ускладнення ситуації на певній ділянці фронту, є діями на користь ворога.

Також там закликали користуватися перевіреною інформацією, стримувати емоції та підтримувати Збройні Сили України.

Що відомо про чутки щодо заходу росіян у Покровськ

Як і завжди, такими заявами відзначилася скандальна нардепка Мар'яна Безугла. Вона переконувала, що росіяни нібито зайшли в Покровськ. І на фронті начебто "немає жодного бойового менеджера, здатного стабілізувати катастрофу".

Раніше в ОСУВ "Хортиця" повідомляли, що внаслідок вогневих ударів і штурму на Покровському напрямку були зруйновані деякі українські позиції. Водночас військові наголосили, що вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення.



Крім того, речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов зазначав, що ворог намагається взяти Покровськ хоча б у часткове охоплення. Зокрема, росіяни намагаються закріпитися у малих селищах, південніше Покровська, задля подальшого просування. Натомість заходу в місто та боїв у Покровську в їхніх планах немає.