Навіть у найважчих ситуаціях потрібно шукати позитив. Тим паче, коли це стосується військової техніки окупанта на території України.

Так, на російській військовій техніці нанесені літери "Z" та "V". Міноборони Росії стверджують, що "Z" – це "За перемогу", а "V" – "Сила V Істині".

До речі В окупантів з-під носа вкрали міномет на мотоциклі

Втім, український народ переконаний, що справжнє походження цих символів зовсім інше, й Міноборони країни-агресорки точно помилилися.

Наприклад, "Z" ну дуже вже схоже на метод скріплення дверей з внутрішнього боку вуличної вбиральні. У результаті якого утворюється "Z".

Користувачі мережі залишають коментар "збіг – не думаю". Що ж, здається, це точно не випадковість.



У мережі жартують про справжнє походження російського символу війни Z / Скриншот з інстаграму @koloah

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