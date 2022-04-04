У мережі з'явились супутникові фото братської могили у Бучі

Компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки братської могили у Бучі. Зазначається, що перші ознаки розкопок були помічені ще 10 березня.

На фото видно величезну траншею на території церкви Святого апостола Андрія Первозванного. За оцінками Maxar Technologies, її довжина сягає близько 45 футів (13,7 метра).

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Свіжі знімки, як зазначають у Maxar Technologies, були зроблені 31 березня.

Супутниковий знімок братської могили у Бучі / Фото Maxar Technologies

Супутниковий знімок братської могили у Бучі / Фото Maxar Technologies

Нагадаємо, що мер Бучі Анатолій Федорук повідомив про виявлення братської могили, де поховали майже 300 людей, 2 квітня, після звільнення міста від окупантів. Крім того, по вулицях Бучі лежали десятки трупів, деякі з них – із зав'язаними руками.

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