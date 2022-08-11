Окупанти силою примушують строковиків брати участь у війні: розслідувачі навели докази

У мережі з'явилися докази від журналістів-розслідувачів про те, що окупанти силою змушують строковиків брати участь у війні. Також вони роблять це обманом.

У журналістів The Insider опинився архів скарг до військової прокуратури росії. Разом з Bellingcat розслідувачі незалежно підтвердили справжність наявних листів із цього архіву. У матеріалах є факти обману чи примусу щодо участі у війні проти України.

Зверніть увагу Сейм Латвії визнав росію країною-спонсором тероризму

Є докази жорстокого поводження росії із солдатами

Зі звернень стає зрозуміло, що строковиків обманом чи примусом кидають у зону бойових дій, при цьому не забезпечуючи їх нормальним харчуванням та медичною допомогою.

Контрактники своєю чергою спеціально порушують усі норми та правила статуту, щоб їх усунули від служби. А батьки окупантів не можуть отримати жодної інформації про своїх полонених чи убитих дітей.

Силою та погрозами брали до армії

Було багато строковиків, які не погоджувалися підписати контракт. Є докази, що їх змушували це робити. Батьки окупантів зверталися до військової прокуратури росії.

Мого сина, Часова Данила Ігоровича, який проходить строкову службу у 254 мотострілецькому полку, в/ч 91704, насильно змушують підписати контракт. Допоможіть мені, будь ласка,

– мовиться у зверненні до прокуратури.

"Мій син проходив службу у Бєлгородській області, з 20 лютого на зв'язок не виходить. Я маю відомості, що командир не відпускає строковиків, погрожує дезертирством. У військовій частині всі про це знають, вони змусили підписати дітей контракти, хто відмовився – підробили підпис", – йдеться у документі.

Відправляли на фронт обманом

Були контрактники, яких відправляли на фронт обманом. Військове керівництво обіцяло навчання у Сирії, а відправляло на війну до України.

У терміновому порядку прошу розглянути рапорт про моє звільнення з лав ЗС РФ. 15 січня 2022 року я був відправлений на навчання до Сирії на кораблі. Але натомість нас обманним шляхом відправили на Україну, не запитавши мого бажання щодо участі у спеціальній військовій операції,

– звертається окупант.

Варто переглянути – оперативна інформація про ситуацію на фронті: відео