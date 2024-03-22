У мережі з'явилося відео, на якому люди біжать мостом із "Крокуса"
Під Москвою ввечері 22 березня стався теракт у торговому центрі. Відомо про щонайменше 40 загиблих росіян.
Під час концерту гурту "Пікнік" у Підмосков'ї невідомі відкрили вогонь. У мережі з'явилось відео, як росіяни тікають з "Крокус Сіті Холлу", передає 24 Канал.
Дивіться також Все буде вирішено на полі бою, – у Зеленського прокоментували теракт у Москві
Люди бігли по мосту
У мережі шириться відео, як росіяни тікають із місця теракту. Їх дійсно дуже багато, вони утворили цілий натовп. Водночас відомо про понад сотню поранених внаслідок терористичного акту. У Білому домі та в Офісі Президента України наголосили, що Україна ніяк не пов'язана із стріляниною.
Люди біжать по мосту: дивіться відео
На кадрах можна побачити, що росіян дійсно дуже багато. Частина залишилась заблокованою у будівлі.
У ГУР відреагували на теракт
- Відреагував на теракт під Москвою представник ГУР МО Андрій Юсов. Він наголосив, що це свідома провокація.
- За словами Юсова, кремлівський тиран з цього починав свою кар'єру і такими ж злочинами проти власних громадян хоче її завершити.
- У Офісі Президента також заперечили версію російських ЗМІ про те, що за терактом стоїть українська диверсійно-розвідувальна група. За словами радника керівника ОП Михайла Подоляка, все має вирішитись на полі бою, адже Україна не використовує терористичні методи ведення війни.