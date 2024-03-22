У мережі з'явилося відео, на якому люди біжать мостом із "Крокуса"

Під Москвою ввечері 22 березня стався теракт у торговому центрі. Відомо про щонайменше 40 загиблих росіян.

Під час концерту гурту "Пікнік" у Підмосков'ї невідомі відкрили вогонь. У мережі з'явилось відео, як росіяни тікають з "Крокус Сіті Холлу", передає 24 Канал.

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Люди бігли по мосту

У мережі шириться відео, як росіяни тікають із місця теракту. Їх дійсно дуже багато, вони утворили цілий натовп. Водночас відомо про понад сотню поранених внаслідок терористичного акту. У Білому домі та в Офісі Президента України наголосили, що Україна ніяк не пов'язана із стріляниною.

Люди біжать по мосту: дивіться відео

На кадрах можна побачити, що росіян дійсно дуже багато. Частина залишилась заблокованою у будівлі.

У ГУР відреагували на теракт