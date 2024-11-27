Нардеп від "Слуги народу" номінував Трампа на Нобелівську премію миру

Новообраний президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що завершить війну в Україні. Не встиг республіканець ще сісти у Білому домі і втілити свою обіцянку, як його вже висунули на Нобелівську премію миру у 2025 році.

Зробив це нардеп від партії "Слуга народу" та голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко, передає 24 Канал із посиланням на лист Мережка до Нобелівського комітету, з яким ознайомилося видання Kyiv Independent.

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Як пояснив свій вчинок Мережко

У листі Мережко висловив переконання, що Трамп зробив значний внесок для встановлення миру у всьому світі і що він може зробити ще більше в майбутньому. Як приклад посадовцеь навів посередництво Трампа в угодах між Ізраїлем і мусульманськими країнами, зокрема ОАЕ Бахрейном і Суданом, під час його першого президентського терміну.

Трамп також заклав основи для сьогоднішньої міжнародної коаліції підтримки України, продемонструвавши глобальне лідерство в постачанні зброї для протистояння жорстокій і незаконній агресивній війні Росії,

– наголосив нардеп, ймовірно, маючи на увазі рішення Трампа поставити Україні протитанкові ракети Javelin під час своєї першої каденції.

У коментарі Kyiv Independent Мережко пояснив, що номінацію Трампа на Нобелівську премію миру розглядає як можливість привернути увагу республіканця, аби він міг допомогти Україні вижити.

Мережко висловив сподівання, що "у своїх спробах зупинити агресію Росії проти України Трамп буде шукати рішення на основі міжнародного права, зокрема таких принципів, як територіальна цілісність і повага до суверенітету України".

До слова, раніше у ЗМІ оцінили, що може передбачати ймовірний мирний план Трампа.