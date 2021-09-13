У мережу злили 53 мільйони записів про персональні дані українців

13 вересня 2021 , 15:28
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Джерело:

Офіс омбудсмена

Офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини виявив в інтернеті базу даних жителів України. Вона може містити майже 53 мільйони записів про персональні дані.

Інформацію про українців виявили на одному із вебсайтів. Його адресу не вказали.

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Які персональні дані були у базі

  • Прізвище, ім'я та по батькові,
  • дата народження,
  • номер телефону,
  • населений пункт,
  • вулиця,
  • номер будинку та квартири.

Ми направили лист до поліції для відкриття кримінального провадження та відповідного реагування,
– заявили в Офісі омбудсмена.

Там додали, що постійно проводять моніторинг дотримання прав людини у сфері захисту персональних даних.

Український хакер зламав 20 тисяч облікових записів

Раніше американська влада звинуватила 28-річного українця у зламі понад 20 тисяч облікових записів. Він заражав комп'ютери своїх жертв трояном та об'єднував їх в одну мережу. Після того чоловік використовував потужності машин для пришвидшення процесу зламу. Робив він це з метою заробітку в даркнеті.

Автор: Софія Мінджоса