У мережу злили контакти Мацегори, який здав Куп'янськ російським окупантам без бою

Мер Куп'янська з ОПЗЖ здав місто російським окупантам. Невдовзі його контакти виклали у соцмережі.

Номером телефону Геннадія Миколайовича Мацегори поділився український письменник Сергій Жадан. Він запропонував "побажати доброї ночі" колаборанту.

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"Друзі, а ось вам на ніч телефон мера міста Куп'янська Мацегори Геннадія Миколайовича. Ще встигнете побажати йому доброї ночі. 095 425 66 80", – написав Сергій Жадан.

Зрада на Харківщині

Ввечері 27 лютого стало відомо, що мер Куп’янська Геннадій Мацегора вчинив зраду. Представник ОПЗЖ здав без бою місто російським військовим.

Політик почав активно співпрацювати з окупантами. Доказом стало відео, яке Мацегора сам записав і виклав у мережу.

Він віддав ворогу в користування комунальну техніку та дозволив укріпити позиції. Російських солдатів Мацегора розселяє в гуртожитках.

В Офісі генпрокурора розпочали досудове розслідування за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України особою, яка є представником влади, та державної зради.

Докази зради від самого Мацегори: дивіться відео

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