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      Мерію Одеси та один із вишів міста "замінували": відбулася евакуація установ

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      В Одесі анонім повідомив поліцію про мінування мерії
      В Одесі анонім повідомив поліцію про мінування мерії / Прес-служба Нацполіції

      Удень 8 квітня до одеських правоохоронців від невідомого надійшло повідомлення про замінування Одеського міськради та Одеського національного морського університету, що розташовується у Приморському районі міста на вулиці Мечникова.

      За інформацією одеської поліції, повідомлення надійшли о 12:59 та о 13:42. На місце викликів прибули вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативна група.

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      Одеське видання "Думская" зазначає, що станом на 14:15, відбувалася евакуація співробітників і відвідувачів одеської мерії. Щоправда, у той час вибухотехніків і кінологів ще не було, оскільки ті працювали в Одеському національному морському університеті.

      Невідомий заявив про "замінування" Одеської міськради та Одеського національного морського університету: як працювали правоохоронці на місці подій // Фото: "Думская", прес-служба Нацпоілції

      Згодом фахівці все ж прибули до Одеської міськради. На території та поблизу як мерії, так і закладу вищої освіти жодних вибухових пристроїв правоохоронці не виявили. Установи відновили роботу та зараз працюють, як зазвичай.

      В Україні вже не вперше невідомі повідомляють про замінування адміністративних споруд і громадських закладів, і трапляється це у різних містах. Зокрема, наприкінці лютого у Києві анонім заявив, що вибухівку заклали в аеропорту "Жуляни". У підсумку поліцейські та вибухотехніки оглянули саме летовище та прилеглу територій, а людей з терміналів евакуювали. Однак жодних вибухонебезпечних пристроїв вибухотехніки тут не виявили.

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      Теги: Новини Одеси Новини України Поліція
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