Про Донбас без Зеленського: Меркель та Макрон прокоментували розмову з Путіним

Президенти Росії та Франції, а також канцлерка Німеччини 30 березня поспілкувалися у форматі відеоконференції. Серед іншого розмова стосувалася й війни на Донбасі.

За її підсумками Ангела Меркель та Еммануель Макрон закликали Росію таки повернутися до переговорів у нормандському форматі. А також нагадали, що саме Росія повинна взяти на себе зобов'язання зупинити ескалацію.

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Макрон, Меркель та Путін поговорили про Донбас без Зеленського

Під час тристоронніх відеопереговорів 30 березня канцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон обговорили з главою Росії Володимиром Путіним передусім пандемію коронавірусу та співпрацю з вакцинами.

У Німеччині закликали повернутися до нормандського формату

А далі підняли тему врегулювання конфлікту на Сході України, як повідомила пресслужба федерального уряду Німеччини. Меркель та Макрон закликали Путіна повернутися до зустрічей у нормандському форматі.

Канцлерка й президент Франції закликали до проведення переговорів у нормандському форматі щодо реалізації мінських домовленостей,

– мовиться у повідомленні.

Після України політики згадали про проблеми у Білорусі, Лівії, Сирії та Ірані, а також і в самій Росії – з правами людини та ув'язненням опозиціонера Олексія Навального.

Франція наголосила, що Росія має взяти відповідальність за припинення вогню

Пресреліз французького президента опублікований зі схожим змістом. Першою темою там також зазначена проблема захисту здоров'я та вакцинації проти COVID-19. Далі згадали про Навального, і тільки потім – про Україну.

Було наголошено на необхідності того, щоб Росія взяла на себе тверде зобов'язання щодо стабілізації режиму припинення вогню в Україні. А також вироблення шляхів виходу з кризи за дотримання мінських угод,

– повідомили у Єлисейському палаці.

Після України глави держав обговорили гуманітарну кризу в Сирії, ядерну проблему Ірану, напруженість у Лівії та необхідність налагодження діалогу в Білорусі.

Позиція Кремля: мінські домовленості – безальтернативні

Пресслужба президента Росії Володимира Путіна першою оприлюднила підсумки розмови з главами Франції й Німеччини. У Кремлі від давно звичної риторики не відмовилися.

Під час докладного обміну думками щодо ситуації в Україні підтверджено безальтернативність мінського "Комплексу заходів" 2015 року як основи врегулювання внутрішнього конфлікту в цій країні,

– вважає Путін.

Також він наполягає, що Україна зобов'язана почати "налагодження прямого діалогу з Донецьком і Луганськом" і "врегулювати правові аспекти особливого статусу Донбасу".

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Що передувало розмові Путіна, Макрона та Меркель