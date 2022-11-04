Меркель отримала попередження від уряду: просять зменшити витрати її офісу в Бундестазі

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель отримала попередження від коаліційного уряду. Її просять дотримуватись дисципліни витрат у роботі зі своїм офісом у Бундестазі.

"Пишне" наповнення офісу Меркель також критикують. Мовиться, про 9 співробітників, які там працюють.

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Меркель просять дотримуватися дисципліни у витратах її офісу

У доповіді міністерства фінансів Німеччини, яку підготували для бюджетного комітету Бундестагу мовиться, що між офісом чинного канцлера Олафа Шольца та офісом Меркель відбулися переговори, під час яких, зокрема, обговорили "кадрове забезпечення відповідно до вимог".

Колишній канцлерці роз'яснили, що офіс не є "статусним" – він створений для "виконання посадових обов'язків і постійних зобов'язань". Окрім цього, його не можна використовувати "в особистих цілях та для отримання додаткового доходу".

Відшкодування витрат на відрядження можуть розглядати лише, "якщо колишній федеральний канцлер здійснює поїздку від імені та в інтересах Федеративної Республіки Німеччина".

У 2019 році бюджетний комітет вирішив зменшити розмір офісів колишнього канцлера. Ексглави уряду повинні мати максимум:

1 офіс-менеджера,

2 спікерів,

1 клерка або друкарку,

1 "головного водія".

Однак в офісі Меркель працюють 9 співробітників, що виходить за ці межі.

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Ангела Меркель очолювала уряд Німеччини з 2005 по 2021 рік. У той час ввели в експлуатацію російський газопровід "Північний потік-1", а також завершили будівництво "Північного потоку-2". Останній газогін так і ввели в експлуатацію, позаяк нинішній канцлер Олаф Шольц зупинив процес його сертифікації незадовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.