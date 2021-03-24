Меркель попросила у німців вибачення за "локдаун" на Великдень: рішення скасовано

Ангела Меркель визнала, що локдаун на Великдень у Німеччині був поганою ідеєю. Канцлерка вибачилася перед народом.

Рішення про великодні вихідні з 1 до 5 квітня вже скасували. Відповідне рішення ухвалили центральний уряд і представники федеральних земель.

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Ця помилка тільки моя, оскільки у кінцевому підсумку я несу за все відповідальність,

– наголосила Меркель.

Наразі влада лише закликає людей дотримуватися правил безпеки та залишатися вдома.

Що було раніше