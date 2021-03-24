Меркель попросила у німців вибачення за "локдаун" на Великдень: рішення скасовано

Ангела Меркель визнала, що локдаун на Великдень у Німеччині був поганою ідеєю. Канцлерка вибачилася перед народом.
Джерело:DW
Рішення про великодні вихідні з 1 до 5 квітня вже скасували. Відповідне рішення ухвалили центральний уряд і представники федеральних земель.
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Ця помилка тільки моя, оскільки у кінцевому підсумку я несу за все відповідальність,
– наголосила Меркель.
Наразі влада лише закликає людей дотримуватися правил безпеки та залишатися вдома.
Що було раніше
- 23 березня канцлерка Німеччини Ангела Меркель під час наради з главами федеральних земель ухвалила рішення продовжити жорсткий карантин до 18 квітня.
- У країні, окрім традиційних великодніх вихідних, також оголосили вихідними страсний четвер (1 квітня) та великодню суботу (3 квітня).
- На цей час у Німеччині планували закрити навіть крамниці.
- Під сувору заборону потрапили служби у храмах.
- Працювати у ці дні мали лише центри вакцинації.