Зачарований Путіним: Меркель у мемуарах описала Трампа

Меркель у мемуарах розповіла про труднощі спілкування з Трампом. Вона описала його як людину зачаровану авторитарними лідерами.

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель у своїх мемуарах "Свобода: Спогади 1954–2021" поділилася деталями непростих відносин із колишнім президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Die Zeit.

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Яким Меркель згадує Трампа

Меркель зазначає, що навіть зверталася за порадою до Папи Римського щодо спілкування з Трампом після його обрання у 2016 році. Особливі труднощі виникли під час обговорення Паризької кліматичної угоди. Колишня канцлерка намагалася знайти спосіб переконати президента США не виходити з неї.

Він бачив все з точки зору забудовника, яким був до того, як пішов у політику. Кожну ділянку землі можна було продати лише один раз, і якщо він не отримав її, то це зробив би хтось інший. Так він бачив світ,

– пише Меркель.

Ексканцлерка також звертає увагу на симпатії Трампа до авторитарних лідерів, зокрема Владіміра Путіна. На її думку, Трамп був "зачарований" кремлівським правителем і подібними автократами.

Цікаво, що книга була написана до президентських виборів у США 2024 року. У ній Меркель висловлює "щиру надію" на перемогу Камали Гарріс.