Меркель вакцинувалась AstraZeneca і попросила розширити свої повноваження

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель отримала першу дозу вакцини AstraZeneca проти коронавірусу. Також політикиня звернулась з проханням розширити повноваження уряду до німецького парламенту. Меркель би хотіла, аби уряд самостійно міг посилювати карантин.

Про вакцинацію Меркель повідомив речник уряду ФРН Штеффен Зайберт. Він процитував саму канцлерку, яка наголосила, що щеплення – запорука подолання пандемії.

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Меркель подякували усім, хто причетний до кампанії з вакцинації

Я – щаслива, що сьогодні зробила першу вакцинацію AstraZeneca. Я хотіла би подякувати усім, хто бере участь у кампанії щеплень – і всім, хто щеплений,

– сказала Меркель.

Меркель попросила про розширення повноважень уряду

Джерело: Al Jazeera

Разом з тим Меркель просить розширити її повноваження, щоб подолати третю хвилю COVID-19. Вона звернулась до парламенту з проханням змінити законодавство, аби уряд міг самостійно посилювати карантинні обмеження.

Мовиться, передусім, про регіони з найбільш негативною динамікою. За словами канцлерки, більшість населення країни підтримують посилення обмежень.

Хто ми такі, щоб ігнорувати їхні (медиків – 24 канал) прохання? Нам не можна дозволяти залишати лікарів і медсестер самих,

– сказала Меркель парламентарям.

Яка ситуація з коронавірусом у Німеччині? Станом на 16 квітня в країні виявили більше ніж 3 мільйони 110 тисяч випадків коронавірусу. Померли більше ніж 79 тисяч осіб. Одужали близько 2 мільйонів 761 тисячі хворих. За останню добу недугу діагностували у понад 15 тисяч людей.

Дані Станом на 16 квітня в країні виявили більше ніж 3 мільйони 110 тисяч випадків коронавірусу. Померли більше ніж 79 тисяч осіб. Одужали близько 2 мільйонів 761 тисячі хворих. За останню добу недугу діагностували у понад 15 тисяч людей.Дані РНБО

Проблема виникла через те, що місцева влада по-різному трактує обмеження федерального уряду протягом останніх місяців. Таким чином у регіонах зі схожим рівнем зараження діяли різні правила.