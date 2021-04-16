Меркель вакцинувалась AstraZeneca і попросила розширити свої повноваження

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель отримала першу дозу вакцини AstraZeneca проти коронавірусу. Також політикиня звернулась з проханням розширити повноваження уряду до німецького парламенту. Меркель би хотіла, аби уряд самостійно міг посилювати карантин.
Джерело:Твітер Штеффена Зайберта
Про вакцинацію Меркель повідомив речник уряду ФРН Штеффен Зайберт. Він процитував саму канцлерку, яка наголосила, що щеплення – запорука подолання пандемії.
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Меркель подякували усім, хто причетний до кампанії з вакцинації
Я – щаслива, що сьогодні зробила першу вакцинацію AstraZeneca. Я хотіла би подякувати усім, хто бере участь у кампанії щеплень – і всім, хто щеплений,
– сказала Меркель.
Меркель попросила про розширення повноважень уряду
Джерело: Al Jazeera
Разом з тим Меркель просить розширити її повноваження, щоб подолати третю хвилю COVID-19. Вона звернулась до парламенту з проханням змінити законодавство, аби уряд міг самостійно посилювати карантинні обмеження.
Мовиться, передусім, про регіони з найбільш негативною динамікою. За словами канцлерки, більшість населення країни підтримують посилення обмежень.
Хто ми такі, щоб ігнорувати їхні (медиків – 24 канал) прохання? Нам не можна дозволяти залишати лікарів і медсестер самих,
– сказала Меркель парламентарям.
Яка ситуація з коронавірусом у Німеччині?Станом на 16 квітня в країні виявили більше ніж 3 мільйони 110 тисяч випадків коронавірусу. Померли більше ніж 79 тисяч осіб. Одужали близько 2 мільйонів 761 тисячі хворих. За останню добу недугу діагностували у понад 15 тисяч людей.
Дані РНБО