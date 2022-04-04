Меркель вважає правильним своє рішення не приймати Україну до НАТО у 2008 році

У своєму зверненні від 3 квітня президент Зеленський наголосив, що війна – це наслідки неприйняття України в НАТО у 2008 році. Ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що це рішення було правильним.

У своєму зверненні президент Зеленський запросив Ангелу Меркель та Ніколя Саркозі відвідати Бучу. Відповідь Меркель передала її речниця.

До теми "Нехай побачать наслідки політики поступок": Зеленський запросив Меркель та Саркозі в Бучу

Меркель вважає, що Україну правильно не прийняли в НАТО

Федеральний канцлер доктор Ангела Меркель підтримує свої рішення у зв'язку з самітом НАТО 2008 року в Бухаресті,

– сказала речниця.

Політикиня зазначила, що підтримує міжнародні зусилля щодо припинення російської загарбницької війни в Україні. Меркель закликала "покласти край варварству та війні Росії проти України".

Про що говорив у зверненні Зеленський

Коментуючи звірства росіян на Київщині, глава України зазначив, що до цього призвела політика поступок Росії. Зокрема, мовиться про ті кроки, які робили тодішній президент Франції Ніколя Саркозі та канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Саме 3 квітня минуло 14 років з саміту НАТО в Бухаресті, коли Україні не дали шансу доєднатись до Альянсу.

Уривок зі звернення Зеленського – щодо Меркель та Саркозі: