Меркель вже проголосувала: у Німеччині стартували вибори до Бундестагу.

26 вересня 2021 , 09:41
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Джерело:

Укрінформ

У Німеччині у неділю, 26 вересня, стартували вибори до Бундестагу. О 08:00 за місцевим часом у країні запрацювали понад 60 тисяч виборчих дільниць.

Рекордна кількість партій та понад 2 тисячі кандидатів

У 2021 році проголосувати на виборах мають право 60,4 мільйона людей. Загалом населення Німеччини становить близько 83,2 мільйона людей.

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Чимало людей вже скористалися можливістю проголосувати поштою. Зокрема, це зробила і Ангела Меркель.

До виборів допустили відразу 47 партій. Це рекорд для країни.

Загалом на місце у федеральному парламенті претендують 6211 кандидатів. Наймолодшому з них лише виповнилося 18 років, а найстарший – вже відсвяткував свій 91-й День народження.

Частка жінок серед кандидатів становить лише 33%. Водночас жінок, які голосуватимуть на виборах, – на 2 мільйони більше, аніж чоловіків. 

Попередні результати виборів оголосять вже о 18:00. Загалом на опрацювання бюлетенів планують витратити 4 – 5 тижнів.

Останні дні Меркель на посаді канцлерки

  • У вересні 2021 року Меркель востаннє виступила у Бундестазі. Політикиня говорила про боротьбу зі зміною клімату, розвиток "зеленої" енергетики та протидію тероризму. 
  • Окрім того, канцлерка закликала народ вакцинуватися. 
  • Також політикиня зауважила, що їй "у жодному разі не все одно, хто буде в наступному уряді". Зокрема, Меркель висловила симпатію до Арміна Лашета як свого наступника.
  • Вже 13 вересня Меркель вирушила у прощальну поїздку. Зокрема, політикиня відвідала Сербію та Албанію. 
  • Також Меркель обговорила низку важливих питань з президентом Франції Еммануелем Макроном. Зокрема, на порядку денному були теми України, Ірану, Лівії та Білорусі.
Автор: Мар'яна Бекало