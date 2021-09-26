Меркель вже проголосувала: у Німеччині стартували вибори до Бундестагу.
Джерело:Укрінформ
У Німеччині у неділю, 26 вересня, стартували вибори до Бундестагу. О 08:00 за місцевим часом у країні запрацювали понад 60 тисяч виборчих дільниць.
Рекордна кількість партій та понад 2 тисячі кандидатів
У 2021 році проголосувати на виборах мають право 60,4 мільйона людей. Загалом населення Німеччини становить близько 83,2 мільйона людей.
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Чимало людей вже скористалися можливістю проголосувати поштою. Зокрема, це зробила і Ангела Меркель.
До виборів допустили відразу 47 партій. Це рекорд для країни.
Загалом на місце у федеральному парламенті претендують 6211 кандидатів. Наймолодшому з них лише виповнилося 18 років, а найстарший – вже відсвяткував свій 91-й День народження.
Частка жінок серед кандидатів становить лише 33%. Водночас жінок, які голосуватимуть на виборах, – на 2 мільйони більше, аніж чоловіків.
Попередні результати виборів оголосять вже о 18:00. Загалом на опрацювання бюлетенів планують витратити 4 – 5 тижнів.
Останні дні Меркель на посаді канцлерки
- У вересні 2021 року Меркель востаннє виступила у Бундестазі. Політикиня говорила про боротьбу зі зміною клімату, розвиток "зеленої" енергетики та протидію тероризму.
- Окрім того, канцлерка закликала народ вакцинуватися.
- Також політикиня зауважила, що їй "у жодному разі не все одно, хто буде в наступному уряді". Зокрема, Меркель висловила симпатію до Арміна Лашета як свого наступника.
- Вже 13 вересня Меркель вирушила у прощальну поїздку. Зокрема, політикиня відвідала Сербію та Албанію.
- Також Меркель обговорила низку важливих питань з президентом Франції Еммануелем Макроном. Зокрема, на порядку денному були теми України, Ірану, Лівії та Білорусі.