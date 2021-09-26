Меркель вже проголосувала: у Німеччині стартували вибори до Бундестагу.

У Німеччині у неділю, 26 вересня, стартували вибори до Бундестагу. О 08:00 за місцевим часом у країні запрацювали понад 60 тисяч виборчих дільниць.

Рекордна кількість партій та понад 2 тисячі кандидатів

У 2021 році проголосувати на виборах мають право 60,4 мільйона людей. Загалом населення Німеччини становить близько 83,2 мільйона людей.

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Чимало людей вже скористалися можливістю проголосувати поштою. Зокрема, це зробила і Ангела Меркель.

До виборів допустили відразу 47 партій. Це рекорд для країни.

Загалом на місце у федеральному парламенті претендують 6211 кандидатів. Наймолодшому з них лише виповнилося 18 років, а найстарший – вже відсвяткував свій 91-й День народження.

Частка жінок серед кандидатів становить лише 33%. Водночас жінок, які голосуватимуть на виборах, – на 2 мільйони більше, аніж чоловіків.

Попередні результати виборів оголосять вже о 18:00. Загалом на опрацювання бюлетенів планують витратити 4 – 5 тижнів.

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