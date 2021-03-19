Меркель закликала Шмигаля продовжити реформи: які кроки треба зробити Україні

Канцлерка ФРН Ангела Меркель закликала прем'єр-міністра Дениса Шмигаля продовжити процес реформ в Україні. Зокрема, Меркель мала на увазі боротьбу з корупцією, реформування судової системи та земельне питання.

Канцлерка наголосила, що Німеччина вітає ухвалення Україною законів щодо інвестицій. Цей курс дуже важливий, адже стосується співпраці з МВФ. Про це Меркель заявила під час відкриття четвертого німецько-українського бізнес-форуму.

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Берлін бачить прогрес реформ в Україні

Ми бачимо прогрес реформ, стосується це тендерних закупівель, чи диджиталізації. Але хочу сказати, і ви знаєте це самі, що певні кроки треба ще зробити, це дуже важко. Наприклад, я маю на увазі боротьбу з корупцією, суди, а також ринок землі,

– сказала Меркель.

Німеччина – один з найближчих партнерів України

Політикиня впевнена, що саме від впровадження реформ залежить і макрофінансова допомога. За словами Меркель, Німеччина є одним з найближчих партнерів України. Берлін виступає на захист територіальної цілісності нашої держави.

Для нас важливо, щоб ЄС відповідно реагував на анексію Криму, яка відбулась 7 років тому. Реакція була однозначною, рішучою залишається такою самою, хоча є скептики, і ми все робимо для того, аби так і лишилось,

– заявила Меркель.

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Що ще сказала Меркель про відносини Берліна з Києвом:

Німеччина – найбільший гуманітарний донор України.

Більше ніж 100 військових лікувались у німецьких госпіталях.

Берлін підтримує реформу децентралізації.

У рамках співпраці виділили більше ніж 500 мільйонів євро з 2014 року.

Ще одним питанням, яке підняла Меркель, стала відмова Німеччини від вугілля, що може стати цінним досвідом для України. Наразі завдання і для Києва, і для Берліна – подолати наслідки пандемії.