Мером Берліна вперше стане жінка: що відомо про Франциску Гіффай

Франциска Гіффай стане мером Берліна, столиці Німеччини. Вона попередньо перемогла у виборах до Бундестагу.

Політикиня є представницею Соціал-демократичної партії Німеччини. Вона стане першою жінкою-мером німецької столиці.

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Перша жінка на посаді: мером Берліна стане політикиня Гіффай

У Німеччині, згідно з попередніми результатами голосування до Бундестагу, перемогу отримала Соціал-демократична партія (SPD) – 25,7% голосів.

Весною 2021 року Гіффай пішла з посади через звинувачення у плагіаті

Франциска Гіффай з березня 2018 року й до травня 2021 року працювала на посаді федерального міністра у справах сім'ї, людей похилого віку, жінок та молоді Німеччини.

Вона подала у відставку через звинувачення у плагіаті при написанні докторської дисертації.

Дисертацію Гіффай успішно захистила у 2010 році. Проте у її роботі виявили тексти без посилання на їхніх авторів. Згодом політикиня заявила, що вона написала свою роботу чесно й усвідомлено, проте "шкодує, якщо припустилася помилок".

Саме тоді вона анонсувала, що балотуватиметься на посаду мера Берліна.

Починала політичну кар'єру з роботи у комунальних органах

У Соціал-демократичну партію Німеччини вступила у 29 років, коли працювала у комунальних органах.

З 2007 року відповідала за партійну казну в регіональній раді правління партії.

Протягом 2010 – 2015 років – була радницею райради Нойкельна з питань освіти, школи, культури та спорту.

У 2014 – 2018 роках – очолювала регіональну раду правління.

Перед робою міністром Гіффай з 2015 року була главою районної ради берлінського району Нойкельн, що вважається одним з найбільш багатонаціональних районів Берліна. Ще тоді їй прогнозували місце мера району. Адже політикиня також очолювала фінансово-економічний відділ та була почесною главою правління фонду замку Бріц.

Отримала диплом з адміністрування та викладала у вишах

У 1997 році вступила у гімназію імені сестер Шолль та почала навчання в Гумбольдтському університеті Берліна на педагогічному факультеті за фахом англійська та французька мова.

Проте у 1998 році припинила навчання через хворобу дисфонію (порушення голосу через послаблення м'язів гортані).

У 2001 році отримала диплом адміністрування у Вищій школі адміністративного та юридичного управління.

Після цього, протягом 2003 – 2005 років отримала диплом за напрямком "Європейський управлінський менеджмент". У 2005 – науковий ступінь магістра. З 2004 до 2009 року – працювала доценткою в різних вишах.

Франциска Гіффай народилась у 1978 році в місті Франкфурт-на-Одері, що на сході Німеччини. Мати її працювала бухгалтеркою, а батько – механіком. Гіффай одружена з 2008 року. Її чоловік – лікар-ветеринар. Пара виховує сина 2009 року народження.