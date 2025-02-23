Мерц оголосив про свою перемогу на виборах у Німеччині: що заявив майбутній канцлер

Консервативний альянс з Фрідріхом Мерцом на чолі заявив про свою перемогу на виборах Німеччини. Вони набрали близько 29 відсотків голосів, згідно з першими підрахунками голосів.

Він закликав до якомога швидшого створення стабільної влади в Німеччині. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Дивіться також Критик Шольца і майбутній канцлер Німеччини: хто такий Фрідріх Мерц і що казав про Україну

Фрідріх Мерц, схоже, перемагає на виборах у Німеччині

Консервативний альянс, схоже, випереджає інші партії на виборах у Німеччині з результатом у 29% голосів. Його очільник, найімовірніше, майбутній канцлер країни, Фрідріх Мерц оголосив про перемогу через кілька хвилин після оприлюднення цих цифр.

Тепер ми повинні швидко відновити нашу здатність діяти, щоб ми могли робити правильні речі вдома, щоб ми знову були присутні в Європі, щоб світ міг побачити, що Німеччиною знову керують надійно,

– заявив Мерц.

Антиміграційна та проросійська партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) посідає друге місце з 19,6% голосів. Це її найкращий результат за усю історію.

Аліса Вайдель, кандидатка на пост канцлера від AfD, назвала це "історичним успіхом". Вона зокрема заявила, що відкрита до участі у коаліції з ХДС, що раніше виключив Мерц.

Олаф Шольц визнав свою поразку та привітав Мерца з перемогою.