Ймовірний майбутній канцлер Німеччини пропонує створити 4-сторонню контактну групу щодо України
Джерело:DW
Кандидат на пост канцлера від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Мерц пропонує створити контактну групу з питань європейського післявоєнного устрою України.
Так, політик пропонує створити групу, у склад якої входитиме Німеччина, Франція, Велика Британія та Польща. Про це пише DW.
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4-стороння група по Україні
Мерц вважає, що поряд зі США, саме ці чотири країни "мають достатній політичний, економічний і військовий потенціал, і можливості, щоб вплинути на формування політичного порядку в Європі після агресивної російської війни".
За його словами, саме тому влада цих 4 країн має вже зараз створити контактну групу глав урядів або міністрів закордонних справ.
Лідер ХДС також назвав дві необхідні умови для співпраці та розробки пропозицій.
- По-перше, пропозиції щодо мирного плану не повинні висуватися Німеччиною поодинці, "а тільки в тісній координації з цими європейськими партнерами".
- По-друге, у країнах Східної та Центральної Європи, а особливо в Україні, "ніколи не повинно складатися враження, що політична карта Європи перемальовується у них за спиною".