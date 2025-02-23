Мерц різко висловився у бік США на тлі останніх заяв про Україну

Фрідріх Мерц, який перемагає на виборах у Німеччині, різко висловився на адресу Трампа, який останнім часом критикує Україну. Мерц звинуватив США у тому, що їм байдуже майбутнє України, а відповідно і Європи.

Трамп навпаки привітав ХДС з перемогою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DW.

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Що заявив новий канцлер Німеччини

Фрідріх Мерц розкритикував Трампа через те, що тому "відносно байдуже до майбутнього України". Відтак Німеччина потребує не залежати від Сполучених Штатів так само.

Моїм абсолютним пріоритетом буде досягнення незалежності від США. З останніх заяв, зроблених минулого тижня, стає зрозуміло, що США відносно байдуже до майбутнього України,

– заявив лідер ХДС/ХСС.

Трамп своєю чергою не чекав такого висловлення на свою адресу і навпаки назвав перемогу ХДС/ХСС та Мерца "великим днем" для США.

"Як і в США, народ Німеччини втомився від порядку денного, позбавленого здорового глузду, особливо в питаннях енергетики та імміграції, який переважав протягом багатьох років. Це великий день для Німеччини і для США під керівництвом джентльмена на ім'я Дональд Трамп", – написав він у соцмережі Truth Social.