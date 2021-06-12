"Мертві душі" та несправжні підписи: ЦВК відмовила групі, яка хотіла референдум щодо землі

Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації ініціативній групі, яка хотіла провести референдум щодо продажу землі. Зокрема через те, що у списках учасників зборів були мертві люди та майже пів сотні записаних двічі.

У ЦВК розповіли, що група 1 червня подала документи зборів громадян. Мовилось про проведення всеукраїнського референдуму з питання "Чи підтримуєте Ви заборону продажу земель сільськогосподарського призначення будь-кому, крім держави Україна?”

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ЦВК не зареєструвала групу через порушення

У документах групи мовилось, що на зборах були 10927 громадян України. Саме вони обрали ініціативну групу більшістю.

Проте на зборах були представники ЦВК, які вказали на порушення закону під час утворення ініціативної групи. Зокрема ЦВК встановила, що:

в списках учасників зборів 47 осіб були включені до нього двічі;

при цьому підписи напроти однакових прізвищ та інших персональних даних візуально відрізняються;

також у списках учасників зазначені відомості про 19 померлих осіб , навпроти прізвищ яких є підписи;

, навпроти прізвищ яких є підписи; ба більше, 17 осіб із зазначених "мертвих душ" включено до списку членів ініціативної групи.

Тож комісія вирішила, що дані про результати голосування були спотворені. Адже в протоколі зборів громадян України зазначили 11873 учасників зборів.

Викладені обставини дали Комісії підстави для висновку про порушення процедури створення ініціативної групи, що є підставою для відмови в її реєстрації...

– заявили в ЦВК.

Окрім того, на початку травня ЦВК вже зареєструвала групу, яка винесла питання "Чи підтримуєте Ви можливість продажу земель (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення в Україні?". Комісія зазначила, що питання груп по суті збігаються, що є ще одною підставою відмовити в реєстрації.

На початку травня ЦВК зареєструвала 5 ініціативних груп всеукраїнського референдуму за народною ініціативою. Питання потенційного голосування стосуватимуться газу, землі, продажу стратегічних підприємств, грального бізнесу та легалізації марихуани.

До речі, у квітні 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон про всеукраїнський референдум, який покликаний "надати народу право самостійно та безпосередньо, без участі політиків, вирішувати державні питання".

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