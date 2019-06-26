09:32
26 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЄ ДМИТРО ФІРТАШ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Унітазний російський флешмоб проти Грузії. Образованіє по-путінськи
      Вєсті Кремля
      22:10, 25 червня
      Вєсті. UA: Павуки в банці Кива і Труханов. Нацгвардійські танці під Газманова
      Вєсті.UA
      21:29, 25 червня
      Мертві власники і фіктивні фірми: шокуюче розслідування про корупцію в "Київмедспецтрансі"
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Збір вторсировини по-радянськи
      Згадати все
      19:10, 22 червня
      Телеканал новин 24 Програми ЦРУ
      ПАРЄ ДМИТРО ФІРТАШ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Мертві власники і фіктивні фірми: шокуюче розслідування про корупцію в "Київмедспецтрансі"

      ЦРУ 194 Читать новость на русском

      Поки столична влада витрачає мільярди на медичну галузь і запевняє, що швидка медична допомога у столиці – найшвидша у країні, столичним медичним автопарком зненацька зацікавились слідчі. І виявилося, що не дарма. Журналісти програми "Центру розслідувань України" дізналися, що фірми-постачальники, ймовірно, і справді є фіктивними, як і їх псевдовласники.

      У Києві, на вулиці Куренівська, 18-в паркується, ремонтується, звідси виїжджає на станції швидкої допомоги спеціально обладнаний медичний транспорт – пропросту "швидкі". І нещодавно тут працювали слідчі, шукаючи докази корупційних схем.

      Читайте також: Найдорожча земля в Україні: кому роздають ділянки в Пущі-Водиці

      "Добро" на це дав Солом'янський районний суд. Але окрім цього, в судовому рішенні чітко розписано, у чому підозрюють слідчі керівництво "Київспецмедтрансу"


      Місце базування "швидких"


      Частина із судового рішення


      У чому підозрюють слідчі керівництво "Київспецмедтрансу"

      Міський голова Віталій Кличко на початку червня влаштував ціле свято з передачі карет швидкої допомоги до "Київмедспецтрансу" біля КМДА. Журналісти спитали у нього, чи він взагалі знає про цю ухвалу, і що думає про такі закупівлі.

      Я хотів би звернути вашу увагу на ваші слова "можливо розкрадання, можливо розслідування". Можливі речі. Знаєте що. Я одне можу сказати: ми абсолютно прозорі. Абсолютно відкриті. Якщо у вас є підозри у цьому напрямку – журналісти, громадські активісти, наша внутрішня служба аудиту. Ми звертаємось до правоохоронних органів і готові предоставити всі матеріали,
      – відповів Віталій Кличко.

      На допомогу шефові прийшов його заступник пан Поворозник. Сказав, що запчастин для ремонту швидких вдосталь. І свято – аж ніяк не привід говорити про "зраду".

      "Питання не в тому, що ми хочемо, або не хочемо. Якщо такі факти є, то ми будемо абсолютно на боці правоохоронних органів в частині розслідування тих чи інших фактів, якщо вони будуть підтверджуватись. За рік автомобілі швидкої медичної допомоги виїжджають більше мільйона раз з воріт "Київмедспецтрансу". Я думаю, що є там достатньо всього для того, щоб вони працювали справно, і своєчасно робили ці виїзди, про які говорить київський міський голова", – зазначив заступник голови КМДА Микола Поворозник.


      Віталій Кличко та Микола Поворозник

      Справді, в ухвалі суду дійсно вказані якісь "невстановлені особи". Йдеться, що керівництво "Медспецтрансу" "може бути причетним", пишуть про "можливе розкрадання". Забагато "можливо" і так мало стверджень. До того ж, кримінальне провадження поліція відкрила за заявою іншої людини, а не знайшла це самостійно. Може й справді хтось обмовив?

      Читайте також: Чиновник зробив елітний курорт у державному ботанічному заказнику: вражаючі фото

      Тому ми, журналісти програми 24 каналу "Центр розслідувань України", вирішили перевірити фірми, які вигравали тендери у "Київспецмедтрансу" та розшукати їх власників. 

      ТОВ "Майстерня кіно "Перший кадр"

      Несподіванки почались одразу. Ми приїхали по місцю "прописки" однієї з цих фірм – ТОВ "Майстерня кіно "Перший кадр". До речі, дивна назва для компанії, яка продає запчастини для автомобілів.

      Діалог з мешканкою будинку, де мала бути фірма:

      Журналіст: А тут є офісні приміщення?
      Мешканка будинку: Наверное, нет.
      Журналіст: А з іншого боку? Ну, в домі, в будинку є?
      Мешканка будинку: Я не знаю. Не факт. 

      Погодьтеся, це дещо дивно, як для фірми, яка тільки протягом липня 2017 року отримала від "Київмедспецтрансу" тендерів на суму майже один мільйон 200 тисяч гривень.

      Діалог з мешканцем будинку, де мала бути фірма:

      Журналіст: Добрий день. Мене Володимир звати, 24 канал. Скажіть, будь ласка, а ви цьому будинку живете?
      Мешканець будинку: Да.
      Журналіст: Тампере, 8 правильно? А тут є якісь офісні приміщення?
      Мешканець будинку:  У нас, по-моему, нету.
      Журналіст: А взагалі в будинку?
      Мешканець будинку: По-моему… вообще не видел.
      Журналіст: Ну, я так бачу, що це житловий?
      Мешканець будинку: Да, жилой дом

      А у цьому будинку по Чистяківський, 15-А живе власник цієї фірми такий собі Олексій Замрій.



      Розмова з сусідкою Любою: 

      Журналіст: Добрий день. А ви не підкажете, там у 4 кватири хтось живе? Замрій Олексій Юрійович?
      Люба: Так.
      Журналіст: Він живе там? А ви його бачили, сьогодні?
      Люба: Сьогодні ще не бачила.
      Журналіст: А як його знайти?
      Люба: Ну, я не знаю, він ходить то там, то там. Він як наркоман, він ходить то у 15 дім, то…
      Журналіст: І давно?
      Люба: Конєчно давно. Я не знаю скільки років, але уже давно.

      Читайте також: Тихий бізнес МВС: як власникам авто не потрапити до рук шахраїв

      Двері Олексій не відчиняв, а інший його сусід, знайомий з ним з дитинства, розповів, що на додачу до всього Замрій ще й раніше судимий. Поспілкуватись з самим героєм наших пошуків так і не вдалось. 

      ТОВ "Форд сервіс про"

      Їдемо на Лівий берег до іншої фірми з ухвали суду – ТОВ "Форд сервіс про". 

      Журналіст: Мене цікавить компанія, яка тут зареєстрована – "Форд сервіс про".
      Працівник: Ще раз?
      Журналіст: "Форд Сервіс про", Раїси Окіпної, 2. Рєбізов Олександр Вікторович – це директор і засновник цієї фірми. 
      Працівник: Нету.
      Журналіст: Немає такої компанії?
      Працівник: Нету.
      Журналіст: Точно? І Рєбязова теж нема? 
      Працівник: Вперше чую. В нас вопше всі офіси записані. 

      Читайте також: Користь та шкода "зеленої" енергії: чому заговорили про другий Чорнобиль

      Від "Київмедспецтрансу" вони отримали на тендерах шість мільйонів 200 тисяч гривень за запчастини, але про цю компанію тут взагалі ніхто навіть і не чув ніколи. Ми вже і не здивовані такою відповіддю.

      Фірма "Промавто ЮА"

      Наступну фірму "Промавто ЮА" взагалі зареєстрували у київський дитячій Академії мистецтв. За один тільки місяць минулого року ця компанія отримала від "Київмедспецтрансу" майже 1,7 мільйона гривень.



      Працівниця: Ніяких компаній на території академії не зареєстровано.
      Журналіст: Пром авто юа?
      Працівниця: Ні.
      Журналіст:Теж не знаєте?
      Працівниця: Та ні, в нас ніяких технічних, або транспортних компаній немає. Це виключено просто.
      Журналіст:І Комісарчук Дмитро Васильович?
      Працівниця: Вперше чую таку людину. Ми є комунальною зараз установою, зрозумійте. У нас будь-яка реєстрація на території академії була б не законною. Це виключено. Ми перебуваємо в муніципальному підпорядкуванні.

      Дмитро Комісарчук – власник і директор таємничої фірми. Житель Вінниччини. Ще донедавна шукав роботу водія.

      Компанія "ДАКК-АВТО"

      Ще одна компанія, яка виграла тендери "Медспецтрансу" на майже 7 мільйонів гривень мала б бути у цьому будинку на Подолі.

      Журналіст: Вам відома компанія "ДАКК-АВТО"?
      Мешканець: Ні, тут підприємці займаються… старі речі. Антикваріат.
      Журналіст: А автозапчастинам хтось торгує?
      Мешканець: Ні, наскільки я знаю. Я живу тут. Наскільки я знаю, ніхто не займається запчастинами, тому що було б відомо.

      Фірма "Авто транс"

      В Ірпені питаємо про фірму "Авто транс" та її директора. І на нас чекає справжнє потрясіння.



      Журналіст: Наседкин Георгий Николаевич.
      Мешканець: Да он же умер.
      Журналіст: Как умер?
      Мешканець: Вот так.
      Журналіст:Когда?
      Мешканець: Давненько.
      Журналіст: Давненько – это когда?
      Мешканець: Ещё осенью прошлой. Ну этой, вот которая была.
      Журналіст: Этой осенью умер?
      Мешканець: Да. 

      Читайте також: Чому безкоштовні операції в Інституті серця коштують десятки тисяч: скандальні історії

      Що було далі – дивіться у відео програми.

      blog_ava
      Суд скасував відмову ЦВК реєструвати "Рух нових сил" Саакашвілі на парламентські вибори
      сьогодні
      2389
      Теги: Новини України Гроші Розслідування ЦРУ Корупція Новини Києва Віталій Кличко
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      "Заграница нам поможет": як США займаються деолігархізацією України на прикладі Фірташа
      сьогодні , 08:40 "Заграница нам поможет": як США займаються деолігархізацією України на прикладі Фірташа
      Костянтин Шкабара 439
      Скільки кандидатів у депутати зареєструвала ЦВК: кількість
      25 червня , 23:57 Скільки кандидатів у депутати зареєструвала ЦВК: кількість
      6120
      Сонце, море та гроші: як заробляти на нерухомості в Грузії
      25 червня , 18:00 Сонце, море та гроші: як заробляти на нерухомості в Грузії
      Хто такий Хідео Кодзіма: від самотнього хлопчика до генія ігрової індустрії
      25 червня , 21:03 Хто такий Хідео Кодзіма: від самотнього хлопчика до генія ігрової індустрії
      Анастасія Можаровська 723
      Росія повертається в ПАРЄ: що далі й чому не варто сприймати це як трагедію
      25 червня , 20:02 Росія повертається в ПАРЄ: що далі й чому не варто сприймати це як трагедію
      Світлана Попова 2123
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук