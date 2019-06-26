Мертві власники і фіктивні фірми: шокуюче розслідування про корупцію в "Київмедспецтрансі"

Поки столична влада витрачає мільярди на медичну галузь і запевняє, що швидка медична допомога у столиці – найшвидша у країні, столичним медичним автопарком зненацька зацікавились слідчі. І виявилося, що не дарма. Журналісти програми "Центру розслідувань України" дізналися, що фірми-постачальники, ймовірно, і справді є фіктивними, як і їх псевдовласники.

У Києві, на вулиці Куренівська, 18-в паркується, ремонтується, звідси виїжджає на станції швидкої допомоги спеціально обладнаний медичний транспорт – пропросту "швидкі". І нещодавно тут працювали слідчі, шукаючи докази корупційних схем.

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"Добро" на це дав Солом'янський районний суд. Але окрім цього, в судовому рішенні чітко розписано, у чому підозрюють слідчі керівництво "Київспецмедтрансу"



Місце базування "швидких"



Частина із судового рішення



У чому підозрюють слідчі керівництво "Київспецмедтрансу"

Міський голова Віталій Кличко на початку червня влаштував ціле свято з передачі карет швидкої допомоги до "Київмедспецтрансу" біля КМДА. Журналісти спитали у нього, чи він взагалі знає про цю ухвалу, і що думає про такі закупівлі.

Я хотів би звернути вашу увагу на ваші слова "можливо розкрадання, можливо розслідування". Можливі речі. Знаєте що. Я одне можу сказати: ми абсолютно прозорі. Абсолютно відкриті. Якщо у вас є підозри у цьому напрямку – журналісти, громадські активісти, наша внутрішня служба аудиту. Ми звертаємось до правоохоронних органів і готові предоставити всі матеріали,

– відповів Віталій Кличко.

На допомогу шефові прийшов його заступник пан Поворозник. Сказав, що запчастин для ремонту швидких вдосталь. І свято – аж ніяк не привід говорити про "зраду".

"Питання не в тому, що ми хочемо, або не хочемо. Якщо такі факти є, то ми будемо абсолютно на боці правоохоронних органів в частині розслідування тих чи інших фактів, якщо вони будуть підтверджуватись. За рік автомобілі швидкої медичної допомоги виїжджають більше мільйона раз з воріт "Київмедспецтрансу". Я думаю, що є там достатньо всього для того, щоб вони працювали справно, і своєчасно робили ці виїзди, про які говорить київський міський голова", – зазначив заступник голови КМДА Микола Поворозник.



Віталій Кличко та Микола Поворозник

Справді, в ухвалі суду дійсно вказані якісь "невстановлені особи". Йдеться, що керівництво "Медспецтрансу" "може бути причетним", пишуть про "можливе розкрадання". Забагато "можливо" і так мало стверджень. До того ж, кримінальне провадження поліція відкрила за заявою іншої людини, а не знайшла це самостійно. Може й справді хтось обмовив?

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Тому ми, журналісти програми 24 каналу "Центр розслідувань України", вирішили перевірити фірми, які вигравали тендери у "Київспецмедтрансу" та розшукати їх власників.

ТОВ "Майстерня кіно "Перший кадр"

Несподіванки почались одразу. Ми приїхали по місцю "прописки" однієї з цих фірм – ТОВ "Майстерня кіно "Перший кадр". До речі, дивна назва для компанії, яка продає запчастини для автомобілів.

Діалог з мешканкою будинку, де мала бути фірма:

Журналіст: А тут є офісні приміщення?

Мешканка будинку: Наверное, нет.

Журналіст: А з іншого боку? Ну, в домі, в будинку є?

Мешканка будинку: Я не знаю. Не факт.



Погодьтеся, це дещо дивно, як для фірми, яка тільки протягом липня 2017 року отримала від "Київмедспецтрансу" тендерів на суму майже один мільйон 200 тисяч гривень.

Діалог з мешканцем будинку, де мала бути фірма:

Журналіст: Добрий день. Мене Володимир звати, 24 канал. Скажіть, будь ласка, а ви цьому будинку живете?

Мешканець будинку: Да.

Журналіст: Тампере, 8 правильно? А тут є якісь офісні приміщення?

Мешканець будинку: У нас, по-моему, нету.

Журналіст: А взагалі в будинку?

Мешканець будинку: По-моему… вообще не видел.

Журналіст: Ну, я так бачу, що це житловий?

Мешканець будинку: Да, жилой дом

А у цьому будинку по Чистяківський, 15-А живе власник цієї фірми такий собі Олексій Замрій.





Розмова з сусідкою Любою:



Журналіст: Добрий день. А ви не підкажете, там у 4 кватири хтось живе? Замрій Олексій Юрійович?

Люба: Так.

Журналіст: Він живе там? А ви його бачили, сьогодні?

Люба: Сьогодні ще не бачила.

Журналіст: А як його знайти?

Люба: Ну, я не знаю, він ходить то там, то там. Він як наркоман, він ходить то у 15 дім, то…

Журналіст: І давно?

Люба: Конєчно давно. Я не знаю скільки років, але уже давно.

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Двері Олексій не відчиняв, а інший його сусід, знайомий з ним з дитинства, розповів, що на додачу до всього Замрій ще й раніше судимий. Поспілкуватись з самим героєм наших пошуків так і не вдалось.

ТОВ "Форд сервіс про"

Їдемо на Лівий берег до іншої фірми з ухвали суду – ТОВ "Форд сервіс про".

Журналіст: Мене цікавить компанія, яка тут зареєстрована – "Форд сервіс про".

Працівник: Ще раз?

Журналіст: "Форд Сервіс про", Раїси Окіпної, 2. Рєбізов Олександр Вікторович – це директор і засновник цієї фірми.

Працівник: Нету.

Журналіст: Немає такої компанії?

Працівник: Нету.

Журналіст: Точно? І Рєбязова теж нема?

Працівник: Вперше чую. В нас вопше всі офіси записані.

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Від "Київмедспецтрансу" вони отримали на тендерах шість мільйонів 200 тисяч гривень за запчастини, але про цю компанію тут взагалі ніхто навіть і не чув ніколи. Ми вже і не здивовані такою відповіддю.

Фірма "Промавто ЮА"

Наступну фірму "Промавто ЮА" взагалі зареєстрували у київський дитячій Академії мистецтв. За один тільки місяць минулого року ця компанія отримала від "Київмедспецтрансу" майже 1,7 мільйона гривень.





Працівниця: Ніяких компаній на території академії не зареєстровано.

Журналіст: Пром авто юа?

Працівниця: Ні.

Журналіст:Теж не знаєте?

Працівниця: Та ні, в нас ніяких технічних, або транспортних компаній немає. Це виключено просто.

Журналіст:І Комісарчук Дмитро Васильович?

Працівниця: Вперше чую таку людину. Ми є комунальною зараз установою, зрозумійте. У нас будь-яка реєстрація на території академії була б не законною. Це виключено. Ми перебуваємо в муніципальному підпорядкуванні.

Дмитро Комісарчук – власник і директор таємничої фірми. Житель Вінниччини. Ще донедавна шукав роботу водія.

Компанія "ДАКК-АВТО"

Ще одна компанія, яка виграла тендери "Медспецтрансу" на майже 7 мільйонів гривень мала б бути у цьому будинку на Подолі.

Журналіст: Вам відома компанія "ДАКК-АВТО"?

Мешканець: Ні, тут підприємці займаються… старі речі. Антикваріат.

Журналіст: А автозапчастинам хтось торгує?

Мешканець: Ні, наскільки я знаю. Я живу тут. Наскільки я знаю, ніхто не займається запчастинами, тому що було б відомо.

Фірма "Авто транс"

В Ірпені питаємо про фірму "Авто транс" та її директора. І на нас чекає справжнє потрясіння.





Журналіст: Наседкин Георгий Николаевич.

Мешканець: Да он же умер.

Журналіст: Как умер?

Мешканець: Вот так.

Журналіст:Когда?

Мешканець: Давненько.

Журналіст: Давненько – это когда?

Мешканець: Ещё осенью прошлой. Ну этой, вот которая была.

Журналіст: Этой осенью умер?

Мешканець: Да.

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