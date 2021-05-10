Мертвого крокодила знайшли на березі Азовського моря в Кирилівці: фото

У турстичній Кирилівці люди помітили на пляжі рештки крокодила. Труп рептилії лежав на піску, неподалік від Азовського моря.

Про це на своїй сторінці в інстаграмі повідомив один із користувачів. Чоловік також опублікував фото знахідки.

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Користувачі соцмережі одразу відреагували на фото. Вони припустили, що в цьому сезоні Азовське узбережжя може засмутити відпочивальників не тільки нашестям медуз.

Як крокодил міг опинитись на пляжі

Крокодили на цьому курорті ніколи не жили. Отже, версія про те, що він виліз із води або приповз із заповідника – малоймовірна.

Найімовірніше, загиблий крокодил був одним з тих тварин, яких використовують задля антуражу і заохочення туристів до фотографій. У Кирилівці "бізнесмени" постійно використовують мавпочок, черепах, крокодилів, ящірок, поні, віслюків, коней для "реквізиту".

! Спека і сумнівні умови утримання стають смертельними для екзотичних тварин. Зоозахисники неодноразово протестували проти курортних фотографів, які їх використовують.

Попри це, дехто досі намагається заробити на стражданнях тварин – їх тягають під палючим сонцем із заклеєними скотчем пащами.

Як виглядав знайдений плазун

"Гуляли по пляжі, натрапили на труп крокодила, будьмо обережніші цьогоріч", – підписав фото з рештками крокодила автор публікації.



Відпочивальники знайшли труп крокодила / Фото з інстаграму maxsemenda