Меру Ірпеня знову надійшли погрози від окупантів: фотодоказ
Джерело:телеграм Олександра Маркушина
Російські окупанти не покидають спроб захопити місто Ірпінь на Київщині. Зазнаючи поразки, ворог вдається до погроз.
Зокрема, такі вже не вперше отримав міський голова Олександр Маркушин. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.
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Меру Ірпеня знову надійшли погрози від окупантів
За словами Маркушина, окупанти не змогли взяти Ірпінь і не можуть взяти Маріуполь, тому вдаються до залякувань, підкупу та хімічної зброї. Він підкреслює, що такі дії – це агонія і розуміння близької поразки.
З російського номера мені знову надійшли погрози та пропозиції про співпрацю. І, звісно, в черговий раз ворог отримав категоричну відмову,
– написав він.
Мер додав, що Ірпінь не здається і не продається, й запропонував окупантам здатися. Адже це їхній єдиний шанс побачити у майбутньому унітази та пральні машинки, які вони вкрали.
Скриншот з телеграму Олександра Маркушина
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