Меру Куп'янська, який хотів здати місто росіянам, оголосили підозру

СБУ повідомила про підозру меру Куп'янська, який хотів "здати" місто на Харківщині російським загарбникам. Щодо нього уже відкрили кримінальне провадження.

СБУ повідомила про підозру меру Куп'янська. Проти нього уже відкрите кримінальне провадження за одними з найтяжчих статей Кримінального кодексу України.

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Так, він відповідатиме за двома статтями:

№111 – державна зрада,

№ 110 – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Наголошуємо, що злочини проти основ державності не мають строку давності і рано чи пізно вороги України будуть покарані. Ми документуємо кожного зрадника: вони нестимуть відповідальність згідно з законом,

– повідомили в СБУ.



Нагадаємо, до Куп'янська, що на Харківщині, увійшли 27 лютого російські військові. З окупантами, як писали у соцмережі, провів перемовини міський голова та "здав" їм місто. Проте місцева поліція каже, що присязі не зраджувала. Деталі – читайте тут.

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