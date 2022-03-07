Мешканець Рівненщини передавав ворогу інформацію про ЗСУ

СБУ схопила місцевого мешканця, який працював на ворога. Він умисно передавав росіянам важливу інформацію.

Зокрема чоловік збирав і передавав окупантам відомості про транспорт ЗСУ, розташований на західній Україні.

До теми У Миколаєві затримали 2 російських агентів, які збирали інформацію про ЗСУ

Крім того, його цікавили військові об'єкти одного з міст Рівненщини. Щоправда не повідомляється, якого саме.

Тиждень тому у Рівненській області затримали трьох осіб, які фотографували блокпости поблизу військової частини. Інцидент трапився на виїзді із міста Дубровиця Сарненського району.

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