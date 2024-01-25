Мешканку Львівщини судили за те, що її 12-річна донька провалилася під кригу
Джерело:ZAXID.NET
У Яворівському районному суді Львівської області розглянули адміністративну справу щодо мешканки Яворівщини Лесі Саєнко. Неповнолітня донька жінки провалилася під кригу на місцевому ставку і потрапила до лікарні.
Матір дівчинки визнали винною у невиконні батьківських обов'язків. Проте суд звільнив її від покарання та обмежився зауваженням в усній формі.
Дивіться також У Києві зранку горіла школа: дітей евакуювали
Що сталося з дівчинкою
Відповідно до матеріалів справи, 22 грудня близько 13:00 12-річна донька Леся Саєнко зайшла на тонку кригу ставка та провалилася у воду.
У результаті дитину врятували. Підлітка одразу доставили до Новояворівської ЦРЛ з загальним переохолодженням.
Поліцейські склали адмінпротокол на маму дівчинки за невиконання батьківських обов'язків.
Яке рішення ухвалив суд
Жінка у судовому засіданні визнала свою вину. Вона пообіцяла, що у подальшому більш відповідально виконувати обов'язки щодо виховання доньки.
Відомо, що суддя Ігор Матвіїв визнав жінку винною у невиконанні батьківських обов'язків, але звільнив її від адміністративної відповідальності, обмежившись усним зауваженням.
На постанову ще може бути подана апеляція.
Інші випадки невиконання батьківських обов'язків
- Мешканця селища на Волині притягнули до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків. Все через те, що його донька протягом двох тижнів не відвідувала школу без поважної причини. Батько школярки свою вину на суді визнав. Він просив при накладенні штрафу врахувати наявність на його утриманні трьох дітей і те, що він з дружиною безробітні. У результаті суддя наклав на чоловіка стягнення у виді попередження, тож штраф він не платитиме.
- Жовківський районний суд Львівщини оголосив вирок жінці, яка систематично порушувала свої обов'язки щодо догляду за дитиною. Жінка зловживала алкоголем, що спричинило гостру загрозу здоров'ю її сина. Суддя Руслан Зеліско визнав жінку винною у злісному невиконанні обов'язків по догляду за дитиною та призначив їй дворічне ув'язнення, але звільнив відбування покарання на випробувальний термін.