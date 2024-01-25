Мешканку Львівщини судили за те, що її 12-річна донька провалилася під кригу

У Яворівському районному суді Львівської області розглянули адміністративну справу щодо мешканки Яворівщини Лесі Саєнко. Неповнолітня донька жінки провалилася під кригу на місцевому ставку і потрапила до лікарні.

Матір дівчинки визнали винною у невиконні батьківських обов'язків. Проте суд звільнив її від покарання та обмежився зауваженням в усній формі.

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Що сталося з дівчинкою

Відповідно до матеріалів справи, 22 грудня близько 13:00 12-річна донька Леся Саєнко зайшла на тонку кригу ставка та провалилася у воду.

У результаті дитину врятували. Підлітка одразу доставили до Новояворівської ЦРЛ з загальним переохолодженням.

Поліцейські склали адмінпротокол на маму дівчинки за невиконання батьківських обов'язків.

Яке рішення ухвалив суд

Жінка у судовому засіданні визнала свою вину. Вона пообіцяла, що у подальшому більш відповідально виконувати обов'язки щодо виховання доньки.

Відомо, що суддя Ігор Матвіїв визнав жінку винною у невиконанні батьківських обов'язків, але звільнив її від адміністративної відповідальності, обмежившись усним зауваженням.

На постанову ще може бути подана апеляція.

Інші випадки невиконання батьківських обов'язків