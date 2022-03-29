Мешканці Амстердаму вийшли на вулиці міста, щоб підтримати Україну

З початку повномасштабного вторгнення Росії, майже весь світ підтримує Україну. Жителі різних країн виходять на акції, мітинги та флешмоби, щоб привернути увагу до війни та закликати зупинити її.

Столиця Нідерландів не залишилася осторонь. Сотні мешканців Амстердаму вийшли на вулиці міста на підтримку України.

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Амстердам вийшов підтримати Україну

Так, близько 400 людей загорнулися в жовто-блакитні стяги й долучилися до перегляду благодійного міжнародного концерту-марафону "Save Ukraine – #StopWar".

Ми хочемо привернути увагу до долі наших співгромадян, які є в тимчасовій окупації. Ми вимагаємо від Росії надати гуманітарні коридори для того, щоб українці мали змогу виїхати до більш безпечних регіонів країни,

– заявив Максим Кононенко, посол України в Нідерландах.

Він також особливо наголосив на неприпустимості примусової депортації громадян до РФ.



Перегляд концерту-марафону "Save Ukraine – #StopWar" в Амстердамі / Фото Тата Помуран, Олександр Томащук



Амстердам вийшов підтримати Україну / Фото Тата Помуран, Олександр Томащук

До речі, нещодавно Нідерланди влаштували власний телемарафон та зібрали понад 150 мільйонів євро на підтримку України.

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