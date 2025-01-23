Сховали вибухівку в іграшку і хотіли підірвати наряд поліції: у Житомирі запобігли теракту

У Житомирі правоохоронцям вдалося запобігти теракту. Його хотіли здійснити двоє мешканців Дніпропетровщини.

Вони заховали вибухівку у дитячій іграшці. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Офіс генпрокурора.

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Зловмисники хотіли підірвати наряд поліції

Слідство встановило, двоє 19-річних хлопців знайшли "легкий заробіток" у телеграм-каналах. За "спецзавдання" їм пообіцяли "оплату" 3 тисячі доларів.

"Замовник" наказав їм підірвати вибухівку в орендованій квартирі у Житомирі. Однак, перед цим вони мали викликати туди наряд поліції, і лише тоді вчинити теракт.

Для цього 19 січня 2025 року вони приїхали до обласного центру, забрали у визначеному місці валізу і пакет з вибухівкою та встановили її у квартирі в центрі міста. Два вибухові пристрої замаскували у дитячу м'яку іграшку та коробку від портативного акумулятора. Їх заклали біля вхідних дверей і в кімнаті та пішли з квартири,

– пишуть у прокуратурі.

Щоб підтвердити "замовнику" виконану роботу, хлопці встановили у квартирі мобільний телефон у режимі відеоспостереження.

"Завдяки скоординованим і злагодженим діям правоохоронців теракту запобігли, а чоловіків затримали. Наразі обох підозрюваних взяли під варту без права внесення застави", – додали в Офісі генпрокурора.

Досудове розслідування у справі триває.