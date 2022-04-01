Мешканці села Боромля на Сумщині розповіли, як пережили окупацію

Українські військові звільнили від окупантів село Боромля, що в Сумській області. Мешканці села розповіли, як пережили бомбардування та окупацію.

"Прийшли "визволителі" рятувати й забрали все"

Одна з жительок згадала про перший день війни. За її словами, зранку до неї зателефонував син і вирішив привезти внука у село. На жаль, через окупацію сім'я застрягла у Боромлі.

До слова Ворог накивав п'ятами, залишивши повно техніки, – мер Тростянця

Відбулося бомбардування й росіяни окупували село,

– розповіла місцева бабуся.

За її словами, окупанти завдали удару зранку 5-го березня, внаслідок чого повибивало вікна й двері з будинків.

Один з мешканців заявив, що до окупації люди жили нормально й були магазини. "Тепер немає ні одного магазину, все пусто", – сказав місцевий мешканець.

Українські військові, які зайшли в Боромлю, закликали людей нічого не брати до рук. Вони пояснили, що окупанти залишили багато небезпечних боєприпасів, які можуть розірватися.

Унаслідок окупації село опинилося відрізаним від електропостачання. Одна з мешканок села розповіла, що окупанти скинули дві бомби й ударні хвилі пішли на будинки.

О 5:30 летів літак і скинув бомбу. Всі були в хаті. Чудом залишилися живі,

– сказала жінка.

Інший мешканець "подякував" російським "визволителям", які відібрали все, що він нажив.

"Прийшли "визволителі" рятувати й забрали все, що 17 років наживав. Гараж, квартиру, авто... Допомогли... Дякую, царством їм небесне", – сказав він.

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