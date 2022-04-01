Мешканці села Боромля на Сумщині розповіли, як пережили окупацію
Джерело:телеграм Дмитра Живицького
Українські військові звільнили від окупантів село Боромля, що в Сумській області. Мешканці села розповіли, як пережили бомбардування та окупацію.
"Прийшли "визволителі" рятувати й забрали все"
Одна з жительок згадала про перший день війни. За її словами, зранку до неї зателефонував син і вирішив привезти внука у село. На жаль, через окупацію сім'я застрягла у Боромлі.
До слова Ворог накивав п'ятами, залишивши повно техніки, – мер Тростянця
Відбулося бомбардування й росіяни окупували село,
– розповіла місцева бабуся.
За її словами, окупанти завдали удару зранку 5-го березня, внаслідок чого повибивало вікна й двері з будинків.
Один з мешканців заявив, що до окупації люди жили нормально й були магазини. "Тепер немає ні одного магазину, все пусто", – сказав місцевий мешканець.
Українські військові, які зайшли в Боромлю, закликали людей нічого не брати до рук. Вони пояснили, що окупанти залишили багато небезпечних боєприпасів, які можуть розірватися.
Унаслідок окупації село опинилося відрізаним від електропостачання. Одна з мешканок села розповіла, що окупанти скинули дві бомби й ударні хвилі пішли на будинки.
О 5:30 летів літак і скинув бомбу. Всі були в хаті. Чудом залишилися живі,
– сказала жінка.
Інший мешканець "подякував" російським "визволителям", які відібрали все, що він нажив.
"Прийшли "визволителі" рятувати й забрали все, що 17 років наживав. Гараж, квартиру, авто... Допомогли... Дякую, царством їм небесне", – сказав він.
Дивіться відео із села Боромля
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