Після вибуху на Житомирщині жителів просять зачинити вікна й мінімізувати перебування на вулиці

Біля Житомира ввечері 2 липня на трасі в напрямку Києва, за межами кільцевої дороги, прогримів вибух і спалахнула пожежа. Місцева влада закликає жителів зачиняти вікна й мінімізувати перебування на вулиці.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Житомирську ОВА. Зверніть увагу Дим повсюди, палають будинки: все про потужний вибух на трасі біля Житомира До з'ясування всіх обставин вибуху ДУ "Житомирський ОЦКПХ" МОЗ надав рекомендації для попередження можливого негативного впливу атмосферного повітря на здоров'я населення. Так, місцевим жителям радять: зачинити вікна;

мінімізувати перебування на вулиці;

пити більше води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.