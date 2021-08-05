Мешканцям Донбасу доведеться вибирати, – політолог про деокупацію української території

Володимир Зеленський закликав проросійських мешканців окупованої української території їхати у Росію. Така заява президента чітко вказує на те, що людям доведеться обирати.

Таку думку висловив політолог Борис Тизенгаузен. За його словами, якщо людина мріє про Росію і вважає, що окупована територія належить Кремлю – вибір очевидний.

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"Рано чи пізно Україна туди прийде (на окуповану Росією територію – 24 канал). Ми деокупуємо територію і доведеться вирішувати, що робити", – сказав Тизенгаузен.

З проросійськими поглядами людям буде точно некомфортно жити поруч з тими, хто вважає територію українською.

Правильно – відкинути ілюзії, щоб потім у людей не було непорозуміння,

– зауважив політолог.

Тизенгаузен: Треба заздалегідь розставляти акценти

Відповідну заяву Зеленський зробив в ефірі телеканалу "Дом". Вона неабияк обурила російські пропагандистські канали.

Політолог пояснив, що навіть після деокупації залишиться значна частина людей з сепаратистськими поглядами. Вони продовжуватимуть нав'язувати проросійську політику та дестабілізувати ситуацію.

Можливо, вони змінять погляди. Однак треба заздалегідь розставляти акценти. Ніхто не каже, що їх виганятимуть, але Зеленський дав зрозуміти, що люди самі для себе мають вирішити, де вони будуть, коли територію деокупує Україна,

– підсумував Тизенгаузен.

Водночас додав, що на Донбасі є і багато проукраїнських людей. Однак задля власної безпеки вони не можуть озвучувати свої погляди.

Тизенгаузен про заклик для проросійських мешканців Донбасу: дивіться відео