Час прийшов: мешканцям окупованих територій треба робити вибір

Кожна військова операція може бути визнана успішною або ні з огляду на поставлені цілі та досягнуті результати.

ГУР і СБУ – справжні ювеліри

Загалом ми бачимо, що війна, розгорнута проти української нації, не безглузда для Росії. Для неї вона фатальна.

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У Росії палає все, люди в паніці. Всі, хто мав мозок, виїхали з країни й працюють на "загниваючий Захід".

При цьому українці з кожним прильотом ворожої ракети, з кожним загиблим українським воїном все більше згуртовуються і ще запекліше ненавидять Росію.

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Водночас агентурна мережа України на території російської терористичної держави вражає. Особисто в нашого підрозділу вже є напрацювання і результати. Проте Служба безпеки України і Головне управління розвідки в цьому питанні ювеліри.

Тому тим, хто на окупованих Росією територіях ще вагається, раджу долучатись до пришвидшення перемоги.