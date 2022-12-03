Мессі забиває у ворота Австралії у своєму 1000-ому матчі: Лео перегнав Роналду за голами на ЧС

21:45

На 35 хвилині матчу між Аргентиною та Австралією Ліонель Мессі відкриває рахунок – 1:0. Він перегнав Роналду та Марадону на голами на чемпіонатах світу. Тепер у Мессі 9 забитих м'ячів на мундіалях.